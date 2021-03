Stefano Fresi, chi è?/ Sorpresa a Luca Argentero: “Grande amicizia, ci tengo molto”

Luca Argentero mai si sarebbe aspettato di trovare sul palcoscenico di Canzone Segreta, il nuovo programma condotto da Serena Rossi su Rai 1, un grande amico nonché famoso attore: Stefano Fresi. È lui a cantargli la ‘canzone segreta, ovvero ‘Sexy tango’, brano di Fabio Concato che cita il nome di Nina, ovvero quello scelto per sua figlia. “Io so che questa canzone di Concato è importante per il suo rapporto con Cristina, non è quindi una cosa che riguarda me e Luca! – ha chiarito Fresi dietro le quinte – Riguarda Luca, io mi presto soltanto…” L’attore ha poi aggiunto: “Sono molto emozionato, perché fare una sorpresa ad un amico è una cosa molto bella e ci tengo a fare una cosa speciale.” ha ammesso Stefano Fresi prima di salire sul palco e stupire l’amico e collega.

Stefano Fresi e la grande amicizia con Luca Argentero

Luca Argentero ritrova Stefano Fresi sul palco di Canzone Segreta. I due, d’altronde, hanno spesso condiviso il set in film di grande successo come “Noi e la Giulia”. “Al posto tuo” o ancora “Poli opposti”. Rivederlo in una situazione così diversa per entrambi è una grandissima sorpresa per il compagno di Cristina Marino (che non sa che a breve sarà anche lei sul palco per una dedica speciale).



© RIPRODUZIONE RISERVATA