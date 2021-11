Stefano Losito torna a Tu si que vales/ “Imito il rigore di Giannini”, Ferilli esulta

Parte col botto la semifinale di Tu si que vales 2021. Tra campioni che conquistano la finale diretta e comici che fanno colpo su Gerry Scotti, sul palco di Canale 5 è poi il momento di un ritorno: quello di Stefano Losito. Lo abbiamo conosciuto nel corso della quarta puntata di questa edizione, quando ha portato in scena quella che sembrava essere un’imitazione di Renato Zero ma era invece solo un playback. Il numero è stato talmente buffo ed esilarante che la giuria lo ha invitato a tornare con una nuova performance. Detto, fatto: Stefano Losito è tornato stasera con una divisa tutta nuova. Stavolta il concorrente si è presentato vestito con un completino da calcio e cantando l’inno della Roma. Sabrina Ferilli, da grande tifosa, non ha potuto non intonare il brano insieme al concorrente che ha poi annunciato di voler imitare il rigore dell’ex calciatore della Roma Giuseppe Giannini. Dopo ‘l’esibizione’, i giudici si sono poi divertiti a calciare i rigori insieme a lui.

Tu si que vales 2021/ Diretta semifinale: tutti in piedi per Paolo Nicolosi

LEGGI ANCHE:

Tu si que vales 2021/ Diretta: Troy James spaventa tutti, Emiliano Fiasco commuoveEmiliano Fiasco balla e fa piangere Gerry Scotti a Tu si que vales/ "Grande talento"

© RIPRODUZIONE RISERVATA