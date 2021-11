Stefano, Lucia: figlio e moglie morta Memo Remigi/ Il paroliere: “la raggiungerò…”

Stefano Remigi e Lucia Russo sono il figlio e la moglie del noto paroliere Memo Remigi. La sua dolce metà è scomparsa da quasi un anno, aveva dei problemi di salute e la sua dipartita non ha sorpreso più di tanto chi le voleva bene. La sua assenza, tuttavia, ha lasciato un vuoto immenso nella vita dei suoi cari e soprattutto di Memo Remigi, che in quest’esperienza a Ballando con le Stelle 2021 ha messo a nudo la sua genuinità e i suoi profondi valori.

Memo Remigi e la storia d'amore con Barbara D'Urso / "L'ho protetta da certi ambienti"

Nel giorno della sua morte, il famoso paroliere aveva cercato di consolarsi immaginando la sua dolce metà in un posto molto simile al paradiso: “lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare”, aveva dichiarato affranto.

Memo Remigi con Topo Gigio "corrompe" Selvaggia a Ballando/ "Strapazzami di coccole"

Stefano Remigi, figlio di Memo: due relazioni importanti e poi…

Dalla storia d’amore tra Lucia Russo e Memo Remigi è nato il figlio Stefano. L’uomo legato all’attrice di Un medico in famiglia, Francesca Cavallin, si è sposato ben tredici anni dopo averla conosciuta. E la cosa curiosa è che dopo un periodo di calma piatta è stata l’attrice ad avanzare la grande proposta, contrariamente alla tradizione. “Gliel’ho chiesto io. Non ci avevo mai pensato prima, anzi litigavo spesso con papà per questo. Invece a un certo punto mi è sembrato naturale”, aveva raccontato l’attrice in un’intervista a Io Donna. La coppia ha messo al mondo due figli, Leonardo e Jacopo, nati nel 2007 e nel 2015. Ma Stefano, in realtà, era già papà di due bambini, avuti dalla precedente relazione.

LEGGI ANCHE:

Lucia Russo, moglie morta di Memo Remigi/ "Tutto più bello se fosse qui con me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA