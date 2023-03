Chi è Stefano Macchi, ex fidanzato Anna Pettinelli/ Diventerà papà, “Sono delusa…”

Chi è Stefano Macchi e com’era la sua storia d’amore con Anna Pettinelli?

Stefano Macchi, classe 1975, era il fidanzato della famosa speaker radiofonica ed ex insegnante di Amici di Maria de Filippi: Anna Pettinelli. Stefano, attore e doppiatore, è stato fidanzato con la Pettinelli dal 2016, nonostante lui fosse più piccolo di lei di ben 18 anni, i due si amavano moltissimo, la differenza d’età non è mai stata un problema è ciò è stato ben visibile anche quando il pubblico italiano ha avuto modo di conoscerli meglio nel corso della loro esperienza a Temptation Island, in cui erano diventati iconici anche per il soprannome che Stefano aveva dato ad Anna: “Bella patata”.

I due avevano viaggiato insieme, Stefano era diventato anche una sorta di secondo padre per Carolina, la figlia della Pettinelli, poi improvvisamente i due si sono lasciati lasciando molto stupore sui social e tra i fan. Nessun mistero riguardo alla fine della loro relazione, terminata secondo la Pettinelli perché il loro amore si era spento piano piano, eppure se in un primo momento non sembrava esserci astio tra i due, quando l’attore è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata Elisa D’Ospina, è cambiato tutto.

Stefano Macchi e Anna Pettinelli, perchè è finita? Lui diventerà papà

Poco dopo la chiusura della storia d’amore con Anna Pettinelli, Stefano Macchi si è mostrato felice e innamorato sui social con la nuova fidanzata Elisa D’Ospina. Dopo aver preso atto della situazione, la Pettinelli ha cambiato la sua bio su Instagram scrivendo: “Credevo nell’amore, ora solo nell’amicizia. Sono la solita cogl**na”.

Secondo Anna, sbandierare una nuova relazione subito dopo la chiusura di una storia d’amore è molto indelicato, la speaker aveva dichiarato: “Le storie d’amore finiscono, le mie sono finite tutte. Ti trovi a crescere in una maniera a frequentare una persona, poi ti volti e poi capisci che la persona che hai accanto non sei più allineato. Di questa storia rimane un po’ poco, sono delusa, sono stata profondamente delusa. Mi aspettavo una reazione diversa, mi aspettavo le cose andassero in modo diverso e non è andato così”. L’ultimo colpo di scena è arrivato qualche mese fa, quando Stefano Macchi ha annunciato che diventerà papà di un maschietto che lui e la nuova compagna chiamano “Fagiolino”. L’ex fidanzata Anna Pettinelli, secondo le dichiarazioni da lei rilasciate a Verissimo, attualmente starebbe frequentando qualcuno, Stefano invece è ormai totalmente direzionato verso la sua nuova vita insieme alla fidanzata e al figlio.

