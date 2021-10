Stefano Mordini, marito Valentina Cervi/ Dal set ai due figli Margherita e Giovanni

Il regista Stefano Mordini è il marito dell’attrice Valentina Cervi, nipote del grande Gino Cervi. I due si sono conosciuti nel 2005 sul set di “Provincia meccanica”, opera prima del regista di Marradi. Marito e moglie sono recentemente tornati sul set insieme nel film “La scuola cattolica”, diretto da Mordini.

SIMONE MONTEDORO, COMPAGNA E FIGLIO: LARA CARNEVALE E MATTEO/ Galeotta due lettere

Nella pellicola, basta sull’omonimo romanzo di Edoardo Albinati, Valentina Cervi interpreta Eleonora Rummo, madre di sette figli. “La trasposizione di un romanzo così denso ha richiesto a Stefano corpo, cuore e anima. Teneva molto a dare il giusto risalto alla storia e alla voce dei ragazzi, sia i personaggi che i giovani attori, bravissimi, e a tenere, allo stesso tempo, lo sguardo sulla cronaca”, ha raccontato l’attrice sulle pagine del Corriere della Sera. E ha aggiunto: “Per me essere diretta da lui è sempre una grande esperienza, seppur impegnativa. Non mi fa sconti e io so che devo dare il massimo. Mi mette sempre alla prova, ma è così che si cresce”.

Margaret Atwood, autrice de "Il racconto dell’ancella"/ Tra i favoriti per il Nobel

Stefano Mordini e Valentina Cervi: i due figli Margherita e Giovanni

Valentina Cervi e Stefano Mordini hanno avuto due figli, Margherita (8 anni) e Giovanni (4 anni e mezzo): “Per me nell’educazione non c’è differenza tra maschio e femmina, i valori sono gli stessi per entrambi. Durante la prima gravidanza volevo a tutti i costi una bambina perché pensavo che avrei avuto un solo figlio. Quando è nato mio figlio, un bimbo dolcissimo e con uno sguardo incredibile sull’altro, ho capito che i bambini, a prescindere dal sesso, raccolgono l’invisibilità dei genitori”, ha racconato l’attrice al Corriere della Sera. Poco dopo la nascita della prima figlia, aveva detto a Vanity Fair: “La vita con Margherita è inebriante. È stata l’esperienza più folgorante che potessi vivere, non me l’aspettavo così potente. Un figlio è l’incontro amoroso per eccellenza. Che placa il desiderio, minimizza le insicurezze, nutre”.

Malattia Simone Montedoro, il linfoma di Hodgkin/ Nel 2004 la battaglia contro il tumore e la vittoria

Valentina Cervi ha rivelato di aver rinunciato a diversi film per non stare lontana dai suoi figli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA