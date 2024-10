Nella puntata di questa sera del programma Le Iene Inside – dedicato al famosissimo errore giudiziario che coinvolse, suo malgrado, il conduttore Rai Enzo Tortora, ma anche al similare caso dei ‘mostri di Ponticelli’ – troveremo la voce nota di Stefano Nazzi che negli ultimi anni è stato impegnato a vario titolo con la Rai e con il IlPost firmando – da un lato – il seguitissimo programma ‘Delitti in famiglia’ e – dall’altro – il podcast ‘Indagini’: tra queste righe cercheremo proprio di approfondire la figura di Stefano Nazzi, partendo dalla fondamentale domanda “chi è” e arrivando a fino a tutti i (pochissimi) dettagli che sappiamo della sua vita privata.

Francesca Scopelliti: chi è la compagna di Enzo Tortora/ Carriera e vita privata dell'ex senatrice

Partendo proprio da qui, agli appassionati di gossip tra voi lettori dobbiamo immediatamente precisare che non abbiamo – di fatto – nessun tipo di informazione sulla vita privata di Stefano Nazzi, gelosamente custodita dalle brame della cronaca rosa: l’unica cosa che possiamo dire è che scandagliando attentamente il suo profilo Instagram in nessun punto traspare alcuna citazione ad una moglie o ad eventuali figli; ma non sappiamo se abbia – ipoteticamente – al suo fianco una compagna con cui ha deciso di non convolare a nozze.

Enzo Tortora, chi è tra carriera e vita privata/ Dagli spettacoli con il "ragionier Fantozzi" a Portobello

Chi è Stefano Nazzi: tutto sulla carriera del giornalista dietro al podcast ‘Indagini’

Tutt’altro discorso – invece – possiamo farlo per la lunga carriera di Stefano Nazzi partita (almeno, ufficialmente con l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti che è seguita a diverse esperienze che a breve recupereremo) nel 1991 quando il suo nome comparve per la prima volta nei registri professionali lombardi: nato nel 1961 in quel di Roma, pare che fin da subito abbia scelto di cercare la sua strada nel milanese iniziando a firmare alcuni articoli per il mensile Class e il settimanale Milano Finanza, poco prima di approdare nel gruppo Mondadori.

Wolfgang Abel, chi è?/ Morto serial killer condannato per 15 omicidi neonazisti "Ludwig": era libero dal 2016

Segue – dal 2002 – un’esperienza tra le file di Donna che fece da ponte a Stefano Nazzi per arrivare al settimanale Gente dove iniziò ad occuparsi prevalentemente di cronaca nera e da quel momento sappiamo solamente che nel 2021 è passato alla redazione (in cui lavora ancora oggi) del Post: nella sua lunga fila di esperienze vanta – come accennavamo prima – il podcast premiato agli Italian Awards del 2023 ‘Indagini‘ dedicato agli sviluppi processuali dei principali casi di cronaca nera del bel paese; ma anche la trasmissione-documentario ‘Delitti in famiglia‘ di Rai 2 (attualmente alla sua seconda edizione) e ben 3 differenti libri.