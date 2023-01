Stefano Orfei, chi è il figlio di Moira Orfei/ “Una volta al circo pensai ‘ecco sono morto’ “

Chi è Stefano Orfei, figlio di Moira Orfei: “Quell’attacco della tigre…”

Ci sono anche Stefano Orfei e i suoi figli Manfredi e Luca Alghisi nella puntata di inizio anno di Domenica In. Il famoso figlio d’arte porta nel salotto di Mara Venier l’eccellenza dell’arte circense con numeri dall’elevato tasso di spettacolarità per omaggiare l’indimenticabile e amata mamma Moira Orfei. Un’eredità pesantissima, quella lasciata dalla signora del circo, un personaggio iconico che Stefano ovviamente non dimentica e i cui insegnamenti sono tuttora preziosissimi per rendere magico il palcoscenico.

Quel palco che ha regalato grandi emozioni a Stefano Orfei, ma anche guai fisici, come quello riportato in seguito all’attacco di una tigre. “Ci ho messo sei mesi a guarire fisicamente, poi sono tornato in gabbia. Era stato un errore stupido, la tigre non ha riconosciuto il mantello di scena e l’ha attaccato. Ma il momento in cui l’ho vista partire e ho sentito che non l’avrei fermata non me lo scordo. Lì è quando dici: ecco, sono morto”, ha rivelato in una lunga ed interessante intervista a Specchio.

Tanti i ricordi che riguardano la madre Moira, la quale prima di esibirsi si sottoponeva ad interminabili sedute di trucco. “Io e lei avevamo un rapporto molto libero“, ha ricordato Stefano. “Ogni giorno ci metteva ore a prepararsi e magari io dovevo andare in bagno. Non lasciava mai il caravan struccata. La mattina non esisteva, lei andava a dormire alle sei, figurati. Un paio di volte si è alzata presto per portarci al mare: stava in spiaggia con cappello, ombrello e ombrellone per non rovinare la pelle. Nel circo, comunque, non hai certo il problema di dove andare ad agosto o a Natale”, ha raccontato.

Nella medesima intervista Stefano Orfei ha anche affrontato il delicato tema del circo senza animali, difendendo a spada tratta il ‘circo tradizionale’. “Noi con gli animalisti ci confrontiamo dagli anni Ottanta, ma ora coi social si esasperano troppo le cose. Molta gente parla senza conoscere le cose. I nostri animali hanno un’anima, un nome, una vita piena”.











