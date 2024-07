Stefano Pioli nuovo allenatore Al Ittihad/ Pronti tre anni di contratto per l’ex Milan (3 luglio 2024)

STEFANO PIOLI NUOVO ALLENATORE AL ITTIHAD, ACCORDO TROVATO NELLA NOTTE

Svolta improvvisa e quasi inattese per la carriera di Stefano Pioli che, dopo aver lasciato il Milan a fine stagione, è pronto a cambiare la sua vita e trasferirsi in Arabia Saudita all’Al Ittihad con il quale firmerà un contratto triennale. L’ormai ex allenatore del Milan è stato definitivamente sedotto dal club saudita che, secondo Gianluca Di Marzio, ha accelerato e chiuso la trattativa nella notte per assicurarsi Stefano Pioli per tre anni. L’ex Fiorentina e Inter, tra le tante, saluterà l’Italia dopo una lunga carriera da allenatore che lo ha visto anche vincere uno Scudetto e disputare una semifinale di Champions League con il Milan con il quale ha da poco concluso un lungo lavoro che ha riportato il club lombardo ai vertici della Serie A. L’addio al Milan dopo una stagione non troppo brillante lo ha riportato sul mercato degli allenatori senza panchina dove, però, ha visto solo un timido interessamento del Napoli e di qualche squadra di Premier League che non gli garantiva il futuro sperato.

STEFANO PIOLI NUOVO ALLENATORE AL ITTIHAD, DAI 15 AI 18 MILIONI A STAGIONE PER L’EX MILAN

Il futuro di Stefano Pioli sarà quindi l’Arabia Saudita e l’Al Ittihad che ha da poco salutato un deludente Marcelo Gallardo ed è pronto ad accogliere l’allenatore parmigiano con l’idea di un progetto importante con vista sulla vittoria del campionato. Stefano Pioli troverà nella sua nuova squadra due grandi campioni come il pallone d’oro Karim Benzema e l’instancabile N’Golo Kanté attualmente ad Euro2024 e perno della Francia di Didier Deschamps. L’ufficialità del contratto ancora manca ma sembra andare a definirsi un accordo sulla base di tre anni ad una cifra che si aggirerà tra i 15 e i 18 milioni di euro a stagione per l’ex allenatore del Milan.











