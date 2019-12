Stefano Sala e Dasha Dereviankina/ Matrimonio: spuntano le foto inedite dopo le nozze

Stefano Sala e Dasha Dereviankina si sono sposati in segreto il 15 agosto scorso. Dopo la partecipazione di lui al Grande Fratello Vip e la “sbandata” con Benedetta Mazza, le cose con la modella si sono messe al posto giusto fino a diventare marito e moglie. Di quel giorno speciale non sono state condivise le fotografie fino a quando, il settimanale Diva e Donna fresco di uscita, ha pubblicato finalmente qualche scatto inedito con protagonisti i due bellissimi influencer. La coppia si è detta “Sì” sulla splendida cornice del lago di Como, con pochissimi invitati e lontani dagli occhi indiscreti di telecamere e paparazzi. L’ex gieffino via social aveva anche confermato le nozze, ma non erano mai usciti gli scatti della cerimonia (organizzata in appena una settimana). Il settimanale quindi, ha pubblicato in esclusiva le foto del matrimonio, scattate dagli ospiti, che li mostrano felici e innamoratissimi.

Stefano Sala e Dasha Dereviankina, foto inedite del matrimonio

Per ufficializzare il loro amore Stefano Sala e Dasha Dereviankina avevano preferito mettere in piedi una cerimonia civile intima e senza neppure un fotografo ufficiale. La coppia replicherà nel 2020 con un evento in grande stile e più grande. “Abbiamo deciso di sposarci in modo riservato per evitare le malelingue social. Non volevamo rovinare un giorno così bello e intimo. Però l’anno prossimo vorremmo risposarci in chiesa, con una grande festa”. Poco più di un anno fa, la loro storia d’amore sembrava giunta al capolinea: nella Casa del Grande Fratello Vip Stefano aveva avuto un’amicizia molto intima con Benedetta Mazza e Dasha si era allontanata da lui: “Mi sono reso conto dell’errore quasi subito e ho fatto di tutto per riprendermela. Ora siamo più forti di prima: ho vissuto un attimo di défaillance e sono tornato in carreggiata”, ha confessato Sala tra le pagine del settimanale.

