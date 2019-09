Stefano Sala e Dasha Dereviankina si sono sposati/ Nozze sul Lago di Como con…

Sembrava un rapporto destinato a chiudersi definitivamente e, invece, Stefano Sala e Dasha Dereviankina non solo sono riuciti a superare la crisi che li aveva travolti dopo la partecipazione di lui al Grande Fratello Vip dove aveva instaurato un rapporto molto speciale con Benedetta Mazza, ma si sono anche sposati. Stefano Sala e Dasha avrebbero pronunciato il fatidico sù lo scorso 15 agosto in gran segreto. Secondo quanto racconta il sito 361 Magazine, il matrimonio si sarebbe svolto sul Lago di Como alla presenza di pochi amici e parenti. Accanto al modello c’era anche il grande amore della sua vita offero la figlia Sofia nata dallasua precedente relazione con Dayane Mello. Stefano e Dasha, per il momento, non hanno nè confermato nè smentito la notizia, ma i fans, attraverso le varie storie che entrambi pubblicano su Instagram, hanno notato la presenza delle fedi.

Stefano Sala e Dasha Dereviankina si sono sposati: figlio in arrivo?

Dopo aver compiuto il grande passo, Stefano Sala e Dasha Dereviankina potrebbero presto allargare la famiglia. Il modello, infatti, non ha mai negato di voler altri figli. Perdutamente innamorato della sua Sofia, infatti, Stefano Sala ha più volte dichiarato di volerle regalare un fratellino o una sorellina. Recentemente, ai fans che gli hanno chiesto se volesse altri bambini, Saa ha risposto: “Sì, almeno altri 3 (figli, ndr)”. La cicogna, dunque, sarà già in volo? Dasha, per il momento, sfoggia un ventre piatto e delle curve che non fanno pensare ad una gravidanza in corso. In futuro, però, la famiglia potrebbe davvero allargarsi. Con il matrimonio, comunque, Stefano e Dasha hanno reso stabile un’unione che, ormai, dura da diverso tempo superando anche varie tempeste. Entrambi concentrati sulle rispettive carriere, rimanderanno l’arrivo della cicogna?

