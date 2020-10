Stefano Sala e Sofia, ex compagno e figlia Dayane Mello/ “Amore mai iniziato”

Questa sera Dayane Mello potrebbe essere messa alle strette dal suo ex, Stefano Sala. Tra la concorrente del Grande Fratello Vip e il suo ex compagno pare ci siano al momento screzi irrisolti e Alfonso Signorini potrebbe decidere di far sì che i due abbiamo la possibilità di risolverli proprio in diretta su Canale 5. D’altronde proprio in conduttore del Grande Fratello Vip ha avuto modo di intervistare Stefano qualche giorno fa per il settimanale CHI. Il modello e ex compagno della Mello ha parlato di un amore finito da tempo e, anzi, forse mai iniziato. “Dopo un anno insieme inizia una grossa crisi è un tira e molla, da parte sua, devastanti.” ha raccontato il modello, ora legato alla bellissima modella ucraina Dasha Dereviankina, dalla quale ha avuto un altro figlio.

Stefano Sala e l’affondo a Dayane Mello: “Nostra figlia Sofia? Affido congiunto ma…”

Stefano Sala, al settimanale diretto da Signorini, ha poi fatto rivelazioni forti: “L’amore era finito, ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato. Eravamo da sempre due perfetti sconosciuti. C’era una grande passione, questo non lo nego. Ma non c’è mai stato amore.” Così ha aggiunto: “Io sono rimasto abbastanza traumatizzato da questa storia. – e ancora – Ora abbiamo l’affido congiunto di Sofia, ma la bimba vive a casa mia, cresce con me e mi occupo io delle sue spese e dei suoi alimenti questo sia ben chiaro”. Parole pesanti alle quali Dayane potrebbe rispondere molto presto.



