Stefano Sala e Sofia, ex fidanzato e figlia Dayane Mello/ “Siamo stati insieme poi..”

Oggi Stefano Sala è felice accanto a Dasha Dereviankina, che ha sposato alcuni mesi fa “in segreto”, ma prima di lei nel suo cuore c’era un’altra bellissima modella: Dayane Mello. I due hanno avuto una relazione dalla quale è nata una bambina nel 2014, Sofia. La separazione è stata infatti traumatica e sia Stefano che Dayane hanno vissuto un momento complicato, fatto di grande tensione. Oggi però, i rapporti sono ottimi: quelli di due genitori che voglio il bene della propria figlia. “All’inizio stavo male ma non perché ero innamorato di lei, ero innamorato del senso della famiglia come l’avevano avuta i miei.” ha infatti ricordato in un’intervista di qualche tempo fa Stefano, “Sono stato male, volevo salvare il tutto. Lei vedeva che stavo molto male e ha sfruttato questa cosa per trattarmi ancora più male, perché vedeva la mia debolezza.”

Sofia, la figlia di Stefano Sala e Dayane Mello: “Tutto per lei!”

Sofia è il grande amore di Stefano Sala e Dayane Mello. Il modello ha raccontato che “L’abbiamo avuta dopo due settimane. Durante la gravidanza, durante quell’anno e mezzo che siamo stati insieme ci siamo resi conto che non siamo fatti l’uno per l’altra”. Oggi Sofia è la ragione della sua vita: “Per mia figlia faccio tutto, quando ho dovuto decidere tra la carriera in America e la bambina ho scelto lei” aveva già raccontato l’ex gieffino. Stefano e Sofia saranno sicuramente insieme pronti a fare il tifo per Dayane Mello che è una delle concorrenti della nuova edizione di Pechino Express che parte questa sera, 11 febbraio, come sempre su Rai 2 con Costantino Della Gherardesca.

