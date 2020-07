STEFANO SANI/ Video duetto “Il regalo più grande” con Marcella Bella (Ora o mai più)

C’è anche Stefano Sani tra i protagonisti della prima edizione di Ora o mai più, il programma condotto da Amadeus in replica nelle domeniche pomeriggio di Rai Uno. Il cantante, che ha nel brano “Lisa” il suo più grande successo, ha affrontato lo show canoro dedicato a quei personaggi che hanno raggiunto il successo senza però riuscire a consolidarlo sotto la sapiente guida di Marcella Bella. E’ proprio insieme a lei che Stefano Sani si è presentato al pubblico di Rai Uno in una prima puntata che lo ha visto interpretare, oltre al suo cavallo di battaglia, anche il brano “L’ultima poesia”. Il risultato può dirsi abbastanza soddisfacente: su 8 concorrenti in gara, Stefano Sani si è posizionato all’esordio in quarta posizione: ai 28 punti assegnati dal pubblico in studio si sono aggiunti infatti i 43 attribuitigli dai giurati. Il più generoso nei suoi confronti? Fausto Leali con un 8.

STEFANO SANI A ORA O MAI PIU’ NELLA SECONDA PUNTATA

Nella seconda puntata della prima edizione di Ora o mai più, per intenderci quella che andrà in onda questo pomeriggio, Stefano Sani sarà il quinto concorrente in ordine d’uscita. Una volta sul palco l’artista duetterà con Marcella Bella sulle note de “Io domani”, singolo pubblicato da Marcella nel 1975. Oggetto di valutazione è stata però la cover interpretata da Sani, ovvero “Il regalo più grande” di Tiziano Ferro. Scelta ardita quella compiuta dalla coach di Marcella Bella, che avrebbe forse dovuto optare per un pezzo meno identificabile con il suo autore. Che la tattica della maestra non sia stata fortunata lo si evince soprattutto dal settimo posto con cui Stefano Sani ha chiuso la puntata. La giuria di qualità gli ha dato il terzultimo punteggio, il pubblico in studio ha confermato tale orientamento. Puntata da dimenticare per Stefano Sani…





