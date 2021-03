Stefano Tacconi/ Faccia a faccia con la moglie Laura Speranza:”Se vai ad allenare in Cina ti lascio”

C’è Stefano Tacconi tra gli ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live. La padrona di casa della domenica pomeriggio di Canale 5 sembra ormai aver preso gusto a risolvere le querelle familiari dei portieri di calcio degli anni Ottanta e Novanta. Dopo l’affaire Walter Zenga tocca ora all’ex estremo difensore juventino tentare di dipanare in diretta tv una matassa familiare molto intricata. Previsto per oggi, infatti, un faccia a faccia tra Stefano Tacconi e la moglie Laura Speranza.

La donna lo aveva infatti accusato pubblicamente con una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù in cui scriveva: “Mai e poi mai potrei mettere i bastoni fra le ruote alla tua voglia di ripartire, di tornare in campo in veste di allenatore. Però, ti prego, non potrei reggere all’idea di saperti all’estero, lontano da me e dai nostri figli. E non in un posto qualsiasi ma in Cina, a decine di ore di volo dall’Italia e con una pandemia mondiale in corso. Con il rischio che, da un momento all’altro, possano chiudere i confini chissà per quanto tempo. Non ti allontanare da me, dai nostri figli, perché il nostro matrimonio potrebbe risentirne. Se dovessi decidere di partire, io ti lascerò andare. Ma per sempre“.

Stefano Tacconi e il confronto con la moglie dalla D’Urso

Stefano Tacconi dal canto suo sembra però indisponibile ad accettare un ultimatum come quello della moglie. Lo si è intuito chiaramente dalla lettera che a sua volta l’ex portiere ha vergato di suo pugno: “Se effettivamente dovesse arrivarmi sulla scrivania la proposta di lavoro che mi aspetto, io quella proposta la firmerò senza pensarci nemmeno un attimo. Non ti chiederò un parere, non ti chiederò di decidere per me. Partirò e basta. E se il nostro matrimonio non reggerà alla mia assenza, significherà che già prima della partenza c’erano delle crepe che nessuno di noi due aveva visto“. Tacconi ha aggiunto: “All’epoca Laura sei rimasta incinta del nostro primogenito Andrea e non me la sono sentita di partire. Ho rinunciato per il nostro amore. Ma se fossi partito per il Giappone oggi non avrei il rammarico di avere buttato via una esperienza all’estero che quasi tutti i miei colleghi hanno fatto a fine carriera“.

Poi la chiosa: “Mettitelo bene in testa: se mi daranno la possibilità di partire, io partirò. Costi quel che costi. E se vorrai lasciarmi, sarai libera di farlo. Ma se invece vorrai farmi la valigia e darmi un bacio ogni volta che salirò sull’aereo, sappi che non ti deluderò. Io ti amo, però ti chiedo di lasciarmi più spazi rispetto a quelli che mi hai concesso fino a oggi“. Come andrà a finire da Barbara D’Urso?



