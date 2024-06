Stefano Tacconi operato per ischemia arteriosa/ La moglie Laura: “Ci siamo affidati alla fede”

Mattino 4 ha aperto stamane con il caso di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale che ieri è stato sottoposto ad un nuovo intervento alle Molinette di Torino. Tutta colpa di una ischemia arteriosa alla gamba destra che comunque non avrebbe nulla a che fare con i problemi di salute affrontati negli ultimi mesi. Ad aprile 2022 Stefano Tacconi fu infatti colpito da un aneurisma che aveva fatto temere per la sua vita ma alla fine l’ex portiere aveva superato alla grandissima questa sfida, contornato da medici professionisti e dalla sua famiglia che non lo ha mai abbandonato.

Il programma di Rete 4 ha intervistato in diretta Laura, la moglie di Stefano Tacconi: “E’ stato operato ieri, circa 5 o 6 ore, un lungo intervento, difficoltoso, la situazione della sua gamba era grave, quindi hanno deciso di operarlo immediatamente e sono state ore di ansia e di grande preoccupazione, per poi sentire il professore Verzini che ti chiama e che ti dice che era molto soddisfatto è stato un sospiro di sollievo enorme”.

STEFANO TACCONI, LA MOGLIE: “NON L’HO ANCORA VISTO…”

E ancora: “Noi ci siamo affidati a loro da due anni e mezzo a questa parte da quando ha avuto l’aneurisma cerebrale. Dobbiamo ringraziare tutti i medici, senza di loro sarebbe una storia diversa”. Stefano Tacconi si è ripreso in maniera straordinaria dopo il gravissimo malore di due anni fa: “I medici subito ci avevano detto che la situazione non fosse bella e che la nostra vita sarebbe cambiata, ci siamo quindi appigliati alla fede e alle persone che lo hanno seguito”.

“Per noi la fede è stata principale – ha continuato – avevamo il buio, non sapevamo cosa fare, una famiglia distrutta, è successo tutto all’improvviso, abbiamo visto la luce della fede, la forza della preghiera, non ci ha mai lasciato, l’abbiamo seguita e ci ha dato una forza immensa”. Stefano Tacconi “E’ veramente un leone – ha aggiunto la moglie Laura – è davvero forte, probabilmente il suo passato nel calcio l’han fortificato”.

Quindi la moglie di Stefano Tacconi ha aggiunto: “Io non l’ho ancora visto, è in terapia intensiva, poi alle ore 13:00 ci sarà una riunione con il professore Verzini e spero che me lo facciano vedere, non vedo l’ora, sono emozionata. Voi ci siete sempre stati vicini, ci avete supportato e per noi è stato fondamentale, davvero importante”.

Ricordiamo che due anni fa Stefano Tacconi era andato ad un appuntamento benefico e dopo essere sceso dalla macchina si è sentito improvvisamente male, crollando a terra. A salvarlo fu la presenza del figlio assieme a lui che ha immediatamente chiamato i soccorsi, comprendendo la gravità di quanto stesse accadendo, dopo di che i medici lo hanno preso in carico guidandolo verso un recupero portentoso.

