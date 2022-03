STEFANO TORNA A C’È POSTA PER TE PER TROVARE MOGLIE/ “Mi piace Maria” e apre la busta

La quarta volta sarà quella buona? È la domanda che ci si pone nel corso dell’ultima puntata di C’è posta per te 2022, quando in studio fa il suo ritorno Stefano, il 92enne siciliano che cerca moglie. Stavolta però le parti sono invertite: alcune donne, dopo averlo visto in TV, hanno telefonato per conoscerlo. Maria De Filippi ne presenta tre: Grazia si è sposata due volte ed è vedova due volte. È stata un’infermiera ma anche crocerossina. Ha visto Stefano e gli è piaciuto; Maria ha sempre vissuto in Inghilterra, è stata psicologa e criminologa. Vuole conoscere Stefano perché gentile ed educato; infine c’è Rosa fa la badante. A colpirla di Stefano è che si fa la doccia tutte le mattine. Stavolta è dunque l’uomo a ricevere l’invito di Maria De Filippi in studio.

C'è posta per te 2022, ultima puntata/ Diretta, storie: Cristina scarica Emanuele!

Stefano torna a C’è posta per te e rimane colpito da Maria

Stefano ha ovviamente accettato l’invito di C’è posta per te ed è sorpreso di trovare dall’altra parte della busta tre donne per lui. L’uomo, però, è sospettoso: “Lo fai per stare con me o per i soldi e per la pensione?”, chiede subito a Grazia, la prima donna, che però replica sicura “Io ho la mia pensione, tu la tua. I soldi non sono importanti”. Stefano, però, sembra interessato di più a Maria, a cui chiede di raccontarsi di più. Alla fine apre però la busta per conoscere tutte le donne e poter chiacchierare un po’ con loro. Che sia riuscito a trovare una moglie?

