La puntata odierna del programma La Vita in Diretta si è tornata ad occupare del caso di Stella Boggio che la scorsa notte ha accoltellato a morte il suo compagno – il 38enne Marco Magagna – al culmine di quella che lei stessa ha definito l’ennesima aggressione perpetrata dall’uomo relegando il suo gesto alla semplice difesa personale; mentre a non credere veramente alla versione fornita dalla 33enne ci sono gli amici di Marco che – intercettati proprio dalla trasmissione di Rai 1 – hanno raccontato di una relazione che tutt’altro che idilliaca, ma resa complessa dall’enorme gelosia che Stella Boggio nutriva verso il compagno.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 9 gennaio 2025/ Quali sono le cinquine delle ore 20:30

Partendo dal principio, è bene dire che dopo l’accoltellamento mortale è stata la stessa Stella Boggio a chiamare i soccorsi raccontando fin da subito la sua verità sull’accaduto: posta in manette in via cautelare, proprio oggi la ragazza è comparsa davanti al gip al quale – spiega l’avvocato Manuel Messina a La Vita in Diretta – “ha confermato la versione che ha sempre fornito, ovvero che si è difesa” riuscendo così ad ottenere in attesa del processo vero e proprio i domiciliari a casa dei suoi genitori.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 9 gennaio 2025: numeri vincenti e jackpot

I genitori di Stella Boggio confermano le violenze: “Quando beveva alzava sempre le mani”

Su quanto accaduto tra Stella Boggio e Marco Magagna – insomma – non c’è nessuna certezza con i genitori della ragazza che ai microfoni di La Vita in Diretta hanno parlato della vittima come di una persona splendida, ma confessando anche che quando lui beveva eccessivamente diventava violento, tanto che – racconta la madre – “a Capodanno erano insieme, l’ho chiamata e lei era agitata, mi ha detto che Marco le aveva dato una testata e che la insultava”.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 9 gennaio 2025: numeri vincenti e simboli

Mentre la sorella ha raccontato – sempre alla trasmissione di Rai 1- di una volta in cui “mi ha chiamata alle tre del mattino chiedendo aiuto perché era scappata di casa, lei era in strada con la faccia gonfia e un livido sull’occhio“; ed ancor più interessante è il racconto del padre di Stella Boggio, che oltre ad aver spiegato che “avevo parlato con lui tante volte, gli dicevo di curarsi e di smettere di bere“, ha ricordato che “quella notte mia figlia mi ha chiamato, non riusciva neanche a parlare e urlava solo ‘amore svegliati, rispondi’”.

D’altra parte – dicevamo già in apertura – a non credere alla versione di Stella Boggio sono gli amici di Marco con uno in particolare che si è chiesto se “siamo sicuri che non l’abbia ucciso nel sonno dopo averlo addormentato” ricordando che già il 27 dicembre aveva provato ad ucciderlo senza riuscirci e raccontando la volta in cui “questa estate lui è andato in ferie, ha fatto la foto con la figlia di un amico e lei ha fatto scenate di gelosia con una bambina di 14 anni, l’ha stolkerizzata tutta l’estate”; descrivendo Stella Boggio come una persona “gelosa, ma a livelli assurdi“.