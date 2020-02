Stella Manente a letto nuda/ Video: si spoglia a La pupa e secchione e si vede tutto!

Per la finale de La Pupa e il Secchione 2020, Stella Manente ha deciso di mettersi “a nudo”, ma letteralmente! Le anticipazioni della finale mostrano infatti la pupa senza vestiti, completamente nuda, pronta a mettersi a dormire. Pochi istanti dopo è anche raggiunta da Santagati, il suo secchione, che le dorme di fianco senza alcun imbarazzo. La Pupa e il Secchione è arrivato alla fine del suo corso: questa sera andrà in onda l’ultima puntata del programma condotto da Paolo Ruffini che porta avanti l’esperimento di coppia in cui dei concorrenti provenienti da panorami sociali completamente diversi si mettono in gioco per vincere un montepremi e dimostrare che, seppur diversi, si riesce a fare sempre squadra. Gran parte del pubblico, oltre ad essere attratto dalla dinamica della trasmissione, lo guarda per via delle bellissime pupe che vengono scelte ogni anno per accompagnare i secchioni. Una di queste è Stella Manente, in coppia con il secchione Giovanni De Benedetti. Tra i due è un continuo odio-amore, anche se tendenzialmente sono sempre andati d’accordo. A tal punto che alcuni sospettano che possa nascere un amore anche fuori dal programma. Dalle anticipazioni, scopriamo anche un lato hot della pupa, che decide di mettersi letteralmente a nudo per andare a dormire. Cosa sarà successo?

Stella Manente nuda davanti alle telecamere: si spoglia e dorme senza vestiti con Santagati

Nel video delle anticipazioni dell’ultima puntata di La Pupa e Il Secchione, abbiamo avuto modo di scoprire diversi frame della puntata che andrà in onda stasera su Italia Uno. Uno di questi riguarda la pupa Stella Manente, in coppia con il secchione Giovanni De Benedetti. Nel video si vede Stella, completamente nuda, pronta a mettersi a letto per dormire. Con lei non c’è il suo secchione, ma non sappiamo se comparirà successivamente e se, eventualmente, succederà qualcosa tra loro due. Sta di fatto che lei non sarà l’unica a mettersi a nudo durante la puntata, visto che anche la coppia Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi faranno la stessa cosa, buttandosi in piscina senza alcun costume. Non sarà per caso una prova? Lo scopriremo stasera. (Clicca qui per il video)

