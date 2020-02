Stella Manente/ Giovanni De Benedetti gli ha regalato un mazzo di rose? (La pupa e il secchione)

Stella Manente continua a finire nel mirino di alcuni concorrenti de La Pupa e il Secchione e viceversa. Durante la scorsa puntata, ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa e ha chiesto a Dario Massa di essere sincero fino in fondo. Per quale motivo ce l’ha con lei? “Semplicemente penso che tu sia stupida, dici delle cose stupide e non credo che tu sia intelligente”, ha risposto il game designer, aggiungendo anche di aver detto sempre a Stella tutto ciò che pensa di lei senza mezzi termini. Giovanni De Benedetti ha deciso a quel punto di prendere la parola e rigirare tutto contro Massa, accusandolo di aver dato alla ragazza un’etichetta che in realtà gli appartiene. “Hai una preparazione nozionistica senz’altro valida, molto vasta, dietro non vedo una profondità intellettuale”, ha detto il latinista, spingendo la sua partner a prendere le difese di Massa. In tutto questo, forse è stata solo Alba Parietti a vederci giusto: Massa è sempre molto aggressivo nei confronti di Stella, mentre quest’ultima, nonostante le frecciate poco simpatiche, continua a mantenere un certo autocontrollo. La cosa forse non è finita qua: la Manente deciderà di prendere le redini della situazione e rispondere a sua volta alle critiche del game designer?

STELLA MANENTE, IL FEELING CON ANDREA SANTAGATI

C’è solo una persona in grado di regalare il sorriso a Stella Manente, la vamp de La Pupa e il Secchione e viceversa. Non possiamo che parlare del suo partner Andrea Santagati, che continua a regalarle dei momenti spensierati. Non sappiamo invece nulla di come stia procedendo la love story fra la bionda e Giovanni Tobia De Benedetti, con cui era scattato un bacio alcune settimane fa. Dato che nella scorsa puntata il latinista ha deciso di difenderla, possiamo ipotizzare che fra i due ci sia ancora qualcosa in ballo. Scopriamo tramite le Stories che qualcuno tra l’altro le ha inviato un mazzo di rose rosa, forse in occasione del suo compleanno. Di chi sarà il bel gesto? Mistero assoluto, visto che Stella ha preferito parlare su Instagram del tempo e dei tanti impegni da affrontare nel corso della giornata. Che sia un regalino da parte di De Benedetti? Oppure da parte di qualche altro ammiratore segreto? Anche i fan si sono affannati nel farle gli auguri di buon compleanno, proseguendo persino nei giorni successivi alla data X.

