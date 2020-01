Stella Manente/ Lite con Carlotta Cocina, bacio a De Benedetti (Pupa e il Secchione)

“Credo che non sia una persona di qualità”: ha concluso così Stella Manente le sue motivazioni a La Pupa e il Secchione e viceversa per giustificare il suo voto a Carlotta Cocina. Le due ragazze non si possono vedere già da un po’ di tempo e sembra che i motivi siano da ricondurre al bacio che Stella ha dato a Giovanni Tobia De Benedetti, con cui fa coppia dalla scorsa puntata. “Un discorso abbastanza lungo, non l’ho nominata perchè si è dimostrata una persona cattiva nei miei confronti e perchè se lo merita”, ha detto poco prima di lanciare la frecciata più pesante verso la rivale, anche se Carlotta è sicura che in realtà Stella abbia deciso di mandarla a rischio eliminazione perchè la teme. Intanto i fan tifano tutti per la Manente, una delle poche Pupe in grado di strappare un sorriso ai followers. In queste ultime ore, l’influencer ha voluto ricordare su Instagram uno dei momenti iniziali vissuti con Lorenzo De Lauretis, ormai suo ex partner prima di finire al fianco di Raffaello Mazzoni. In particolare, la clip ci mostra il momento in cui, disfando le valige, la ragazza trova la busta piena di preservativi che l’uomo dal QI importante ha deciso di portare con sè all’interno del programma. Clicca qui per guardare il video di Stella Manente e Raffaello Mazzoni.

Stella Manente, La Pupa e il Secchione e Viceversa: amore con Giovanni Tobia De Benedetti?

Sarà amore fra Stella Manente e Giovanni Tobia De Benedetti? I due concorrenti de La Pupa e il Secchione e viceversa hanno fatto scalpore quando, la settimana scorsa, si sono lasciati andare ad un lungo bacio. Raffaello Mazzoni, ora in coppia con l’influencer, non si è di certo mostrato geloso visto che i suoi occhi erano tutti per Angelica Preziosi, ma ha rischiato di interrompere l’idillio fra i due annunciando che sarebbe ritornato presto per accompagnare in camera la sua Dama. Dopo diversi sguardi sensuali per conquistare l’influencer, Giovanni ha invece tagliando corto, suggerendo all’amico di non fare affatto ritorno. Il bacio fra Stella e Giovanni è scattato poi in camera da letto, grazie al favore del buio e a poca distanza da alcuni degli altri concorrenti del programma. Clicca qui per guardare il video di Stella Manente e Giovanni Tobia De Benedetti. Non sappiamo però se sia nato già un amore oppure se il braccio sia solo frutto di un’avventura, visto che nelle ore successive, poco prima del Synthony Test, il latinista ha preferito non scendere troppo nei particolari del suo flirt con l’influencer. Quest’ultima invece, di fronte alle telecamere, ha lasciato intendere di aver provato un certo interesse per Giovanni fin dai primi istanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA