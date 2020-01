La pupa e il secchione 2020, nuove coppie/ Stella Manente promossa, ma il web…

La seconda puntata de La pupa e il secchione 2020 non ha deluso le aspettative del pubblico. Sin dalle prime battute, complici le scelte delle pupe che hanno deciso di cambiare secchione, la puntata è apparsa immediatamente movimentata. Nel corso della serata, i concorrenti hanno regalato momenti imperdibili come il bacio tra Stella Manente e De Benedetti e la reazioni di alcune pupe di fronte alla decisione delle compagne di cambiare secchione. Le nuove coppie protagoniste delle prossime puntate saranno: Martina Di Maria e Giovanni Tobia De Benedetti, Marina Evangelista e Lorenzo De Lauretis, Stella Manente e Raffaello Mazzoni, Carlotta Cocina e Dario Massa, Angelica Preziosi e Alessandro Santagati. Le scelte hanno scatenato la dura reazione di Marina Evangelista che si è infuriata per essere stata separata da Dario Massa mentre Carlotta è stata ben contenta di essersi liberata di De Benedetti: “è un viscido, come secchione non vale niente, è un accollo. Prima diceva che gli piacevo io, ora dice che gli piace Stella. Ora io sono fuori da questo triangolo, se la vedrà Martina“. Le scintille tra le pupe hanno così reso frizzante l’atmosfera della seconda puntata che è stata poi resa bollente da Stella Manente.

COPPIE LA PUPA E IL SECCHIONE 2020: STELLA MANENTE PROMOSSA, MA IL WEB…

La vera protagonista della seconda puntata de La pupa e il secchione è stata Stella Manente. La pupa ha prima spiazzato tutti decidendo di cambiare secchione abbandonando Lorenzo De Lauretis e scegliendo Raffaello Mazzoni e poi si è lasciata andare ad un momento di passione con De Benedetti. Secondo alcuni utenti, Stella starebbe portando avanti una strategia ben studiata che potrebbe portarla alla vittoria. La pupa, infatti, starebbe intrattenendo rapporti con tutti in modo da poter essere salvata in futuro. Tuttavia, la scelta di lasciarsi andare ad un bacio con De Benedetti ha scatenato critiche nei suoi confronti. “Stella stellina tanto elegante ma… Caduta di stile”, “Della serie basta che respirino”, “sono basito”, scrivono alcuni utenti su Instagram. Stella, tuttavia, sta dimostrando di essere la concorrente perfetta per La pupa e il secchione.

