Stephane Jarny, direttore artistico Amici 2021/ L’erede di Giuliano Peparini è..

Amici 2021 quest’anno sarà affidato a mani nuove e non a quelle di Giuliano Peparini che ha deciso di lasciare il posto di direttore artistico perché non al 100%. A prendere il suo posto sarà Stéphane Jarny, coreografo di fama internazionale che ha curato spettacoli nei teatri e nelle televisioni di tutto il mondo collaborando con Kylie Minogue, Bob Sinclar e Vanessa Paradis. Adesso sarà lui a prendere le redini del serale di Amici 2021 al via questa sera e portando in scena una serie di quadri e scenografie che saranno di sicuro ad ampio respiro internazionale. Ma chi è Stephane Jarny? Nato a Poissy negli Yvelines nel 1968, Stéphane Jarny scopre un po’ per caso la passione per la danza, ha conseguito il diploma di maturità a 18 anni, partecipa con la sorella a un laboratorio di danza durante le vacanze e tornato a casa si iscrive a una scuola di danza, dove impara anche a cantare e recitare.

Stephane Jarny, direttore artistico Amici 2021, chi è e cosa fa nella vita?

Da lì in poi ha preso il via la sua carriera perché già dopo un anno viene notato e portato sul palco. Stephane Jarny ha partecipato a numerosi spettacoli di varietà e video musicali prendendo le redini di 6 edizioni del programma “Nouvelle Star” (“American Idol”), ha poi lavorato allo spettacolo “Vivement Dimanche” come coreografo ed è sbarcato anche a teatro dove si è cimentato in Spamalot. Non mancano successi musicali e nemmeno la direzione artistica di spettacoli Tv come Mask singers, The Voice, The Voice Kids, e spettacoli teatrali come CRAZY HORSE. Cosa porterà sul pubblico di Amici 2021?

