Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni oggi, 16 marzo: Cristian Lo Presti e Stéphane Jarny..

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata 16 marzo

Amici 2021 torna in onda anche oggi pomeriggio con un doppio pomeridiano, uno su Canale5 alle 16.10 e poi un altro alle 19.00 su Italia1, con i primi dettagli degli ultimi momenti della corsa al serale che sta per concludersi. Il 20 marzo, in prima serata, ballerini e cantanti di questa edizione, senza distinzione alcuna, saranno sul palco per la loro prima esperienza al serale che vedrà Cristian Lo Presti, ex ballerino del programma, diventare assistente del nuovo direttore artistico Stéphane Jarny che prenderà il posto di Giuliano Peparini. Cristian si impegnerà a fare da traduttore visto che il direttore artistico non conosce bene l’italiano e rimarrà al suo fianco per tutto il serale. Sembra che per i ballerini e i cantanti sia ormai arrivato il momento di incontrarlo visto che presto dovranno salire sul palco con tutto quello che questo significa per le loro performance.

Cristian Lo Presti e Stéphane Jarny pronti ad incontrare i ragazzi

Non sappiamo bene se già da oggi inizieremo a conoscere i primi dettagli della grande macchina del serale di Amici 2021 tra ospiti, giudici e cose da fare, ma quello che è certo è che il sabato si avvicina a grandi passi. Nelle scorse ore si è tornati sul pomeridiano di sabato e sulle liti tra i professori che fino alla fine si sono battuti per portare i propri ragazzi avanti magari a discapito degli altri. E’ per questo che tutti alla fine sono approdati al serale e adesso si ritroveranno a dover affrontare le prove e, sicuramente, più di un’eliminazione nella prima puntata del 20 marzo. Non mancheranno i momenti del ritorno in casetta dei ragazzi e i loro commenti sul serale che si avvicina.

