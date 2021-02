STEPHANIE BELLARTE E ALESSIO GUIDI FIDANZATI DOPO LA PUPA E IL SECCHIONE?/ Dubbi…

Nonostante la finale conquistata e senza grosse difficoltà, Stephanie Bellarte si rifugia nella sua camera de La pupa e il secchione, lasciandosi andare allo sconforto. Il malumore nasce per il rapporto con Alessio Guidi. La pupa è infatti timorosa che, una volta finito il programma, il loro rapporto possa non continuare e chiudersi in modo definitivo. Nascono in lei molti dubbi: “Ho perso un po’ di fiducia negli uomini e probabilmente questo influisce tanto nel rapporto che ho negli uomini in generale.” racconta poi in confessionale. A risollevarle il morale ci penserà proprio Alessio, rincuorandola sul loro rapporto che, comunque, sembra oggi continui a gonfie vele. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Stephanie Bellarte e Alessio Guidi, gli indizi parlano chiaro

Nella nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa è nata una coppia che, sin dall’inizio, ha fatto discutere e sognare i telespettatori: Stephanie Bellarte e Alessio Guidi. La pupa si è innamorata del secchione (e viceversa) potremmo dire, almeno è questo quello che è accaduto nel programma. A pochi minuti dall’inizio della finale e, dunque, a poco dalla scoperta della coppia vincitrice di questa edizione, il pubblico inizia però a chiedersi cosa sia accaduto tra Stephanie e Alessio dopo la fine del programma: i due stanno ancora insieme? La risposta è sì. È questo infatti quello che ci confermano gli indizi che arrivano dai profili Instagram dei diretti interessati.

Stephanie Bellarte e Alessio Guidi stanno ancora insieme? Manca qualcosa…

Spulciando sui profili Instagram di Stephanie Bellarte e Alessio Guidi appare chiaro che, dopo la Pupa e il secchione, i due stiano ancora insieme. Non mancano dediche romantiche, video girati insieme, parole d’amore da parte di uno all’altra. Non c’è ancora una foto attraverso la quale la coppia comunica ufficialmente di stare insieme, cosa che potrebbe comunque arrivare questa sera, alla fine della loro avventura nel programma di Italia 1. E chissà che non sia proprio la coppia Guidi/Bellarte a conquistare la vittoria, visto che, secondo molti, la loro armonia e i sentimenti che li legano potrebbero essere l’arma vincente per fare quel passo in più rispetto alle altre coppie ancora in gara.



© RIPRODUZIONE RISERVATA