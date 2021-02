La pupa e il secchione 2021, finale/ Diretta, vincitori e concorrenti: Zequila e Claudia Ruggeri ospiti

Anticipazioni finale La pupa e il secchione e viceversa 2021

Giovedì 25 febbraio, in prima serata su Italia 1, Andrea Pucci, con Francesca Cipriani, conduce la finale de La pupa e il secchione e viceversa 2021. Il viaggio delle pupe e dei pupi che hanno interagito con i secchioni e le secchione, è giunto al termine. Questa sera, al termine di una finale ricca di ospiti e di prove da affrontare, sarà eletta la coppia vincitrice che porterà a casa anche il premio da 20mila euro. Nelle settimane che hanno trascorso nella villa, le coppie hanno imparato a conoscersi. Sono nate simpatie, feeling, ma anche storie d’amore come quella tra la pupa Stephanie e il secchione Guidi. Due mondi apparentemente lontani che si sono mescolati permettendo ai concorrenti di scoprire la bellezza di rapportarsi con persone che hanno interessi diversi. Chi vincerà, dunque, l’edizione 2021 de La pupa e il secchione e viceversa?

La pupa e il secchione 2021 e viceversa: le coppie in gara

Le quattro coppie finaliste de La pupa e il secchione e viceversa 2021 sono: Stephanie-Guidi, Miryea-Marini, Linda Pisano e i Viceversa Orazi-Gianluca. Stephanie e Guidi rappresentano la scommessa vincente del programma di Italia 1. Tra la pupa e il secchione il feeling è stato imminente e tra i non mancano baci e abbracci. Grazie all’aiuto di Marini, Miryea ha superato le sue difficoltà legate allo studio mentre il secchione, ha trovato in lei, una compagna perfetta grazie alla quale è riuscito ad integrarsi nel gruppo. Grande intesa tra Linda e Pisano che formano una delle coppie favorite per la vittoria. Insieme dall’inizio del programma, sono sempre riusciti a conquistare i primi posti della classifica. Infine, la coppia dei Viceversa, Orazi e Gianluca, nonostante le numerose discussioni, ha imparato a conoscersi e il loro trionfo non è da escludere.

Le prove e gli ospiti della finale

Quali prove dovranno affrontare le quattro coppie finaliste de La pupa e il secchione 2021? Si partirà con la prova fisica “Rimbalzi e bollicine” in cui i ragazzi dovranno riempire dei bicchieri che le ragazze, saltellando, dovranno versare in alcuni contenitori. Ci sarà l’immancabile “Interrogatorio” del Prof. Diego Verdegiglio. Spazio, poi, alla “Prova cinema” con Antonio Zequila e Claudia Ruggeri. Carmen Di Pietro sarà l’ospite della “Prova bacio”. E ancora la prova “Nudi a metà”, il “Syntony Test” e la prova “Su di noi” che servirà per valutare l’intesa di coppia. Infine, ci sarà il Bagno di cultura con Francesca Barra e Cristiano Malgioglio nelle vesti di ospiti speciali. Ci sarà, inoltre, la coppia vincitrice della scorsa edizione ovvero Scalzi e Stefano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA