Stephanie Matto vende peti in barattolo e finisce in ospedale/ “Colpa dei fagioli…”

Nota perché vendeva peti in barattolo, l’influencer Stephanie Matto è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Proprio per questo avrebbe deciso di dire basta. A darne notizia il New York Post, secondo cui dietro la drastica decisione della ragazza ci sarebbe proprio il ricovero. La 31enne, che neanche un mese fa era diventata virale sui social perché guadagnava vendendo i propri peti nei barattoli, guadagnando 200mila dollari, di recente è finita in ospedale d’urgenza con dolori al petto. Stephanie Matto temeva che fossero i sintomi di un attacco di cuore.

Dopo essere stata sottoposta ad una serie di esami, tra cui analisi del sangue e un elettrocardiogramma, ha scoperto che quel dolore era dovuto alla sua dieta fatta di fagioli, uova e frullati proteici che inducono gas. “Pensavo di avere un ictus e che questi fossero i miei ultimi momenti“, ha confidato Stephanie Matto a Jam Press. Quest’esperienza le ha comunque fatto capire che non poteva andare avanti così. “Stavo esagerando“, ha ammesso lei.

“UN GIORNO HO MANGIATO UNA CIOTOLA DI FAGIOLI”

Per riuscire a vendere peti in barattolo Stephanie Matto aveva deciso di cambiare alimentazione, ignorando però le conseguenze di questa decisione. “Ricordo che in un giorno ho mangiato circa tre frullati proteici e un’enorme ciotola di zuppa di fagioli neri“, ha spiegato la showgirl e influencer americana a Jam Press. Ora vuole ristabilirsi, quindi non intende proseguire con quella sfida dal guadagno facile per il quale ha rischiato grosso.

Chissà se quando si sarà ripresa del tutto tornerà la tentazione di ottenere facilmente questi guadagni o se invece tenterà un’altra strada per il successo. Anche perché quella delle flatulenze nei barattoli, seppur remunerativa visto che le aveva fruttato 200mila dollari in poco tempo, rischiava di far spendere a Stephanie Matto quella somma per delle spese mediche.

