Stivali Wellington/ Lo strano Doodle di Google che celebra la pioggia

Il Doodle di Google in onore degli stivali Wellington, dei celebri stivali di gomma, rientra a pieno titolo in quelle celebrazioni un po’ naif che la casa di Mountain View di tanto in tanto regala agli utenti di internet di tutto il mondo. E certamente l’immagine e l’animazione in onore degli stivali di gomma riporta un po’ tutti a quella spensieratezza bambina di quando nelle giornate davvero piovose ci si sentiva invincibili con gli stivali tipo Wellington di tutti i colori o fantasie, potendo andare senza danno laddove ci veniva sempre proibito andare, ovvero a sguazzare proprio nelle pozzanghere. E non importava quanto potesse essere insidiosamente profonda o estesa, o acquattata proprio sotto al marciapiede dove ci si accingeva ad attraversare. Purtroppo, però, questa volta l’idea di dedicare il Doodle in onore degli stivali Wellington non sembra, almeno per quanto riguarda l’Italia, essere molto felice. Sono ancora vive le ferite che ogni anno le precipitazioni causano per via della situazione di dissesto idrogeologico in cui versano moltissime zone del nostro Paese. Ferite che non segnano solo drammaticamente l’ambiente, l’architettura, gli affari o la storia d’Italia. Ma spesso chiedono anche un tributo in vite umane, trascinate via dal fango o travolte dagli smottamenti. Insomma, quella che gli stivali di gomma Wellington celebrano come una piacevole spensieratezza infantile, qui, fino a pochissimi giorni fa, era l’immagine di una Venezia ferita e oltraggiata, non dal clima o dalle maree, ma dall’inefficienza, la corruzione e l’inettitudine di chi ha permesso di trasformare un progetto come il MOSE, che avrebbe dovuto salvare la più bella città dal mondo dall’acqua in un mostro dall’appetito insaziabile di denaro pubblico, buono solo a riempire le tasche degli amici degli amici.

STIVALI WELLINGTON, DALL’ESERCITO AL FASHION

Entrando un po’ di più nel merito della storia di questa calzatura, gli stivali di gomma militari erano un emblema di potere, per esempio, gli stivali Wellington dell’ufficiale parlavano di un’autorità maschile, mentre i robusti e antiquati scarponi Blucher indicavano una condizione servile. Tra il 1820 e il 1845 gli stivali Wellington o Hessian dell’ufficiale, alti fino al ginocchio derivavano visibilmente dagli stivali di equitazione. Nell’Ottocento gli ufficiali erano famosi per la loro eleganza, e gli stivali erano parte integrante di questo stile, non senza qualche scomodità. Agli inizi dell’Ottocento gli stivali da ufficiale arrivavano quasi al ginocchio e gli Wellington andavano fatti su misura in base all’esatta forma della gamba e per calzarli era necessario il corno da scarpe e sfilarli poteva essere molto difficile. Inutile dire che se gli stivali di gomma per bambini o adulti, con il primo avvento dell’era industriale, non erano oggetti di moda, oggi non è più così e sono tornati ad avere una valenza atta a sottolineare uno status symbol. In onore degli stivali Wellington, infatti, c’è da dire che sono diventati accessori di fashion veri e propri, e come tali soggetti alla moda e al cambiamento del gusto degli stilisti che è ben più volubile del tempo climatico. E così, per quest’anno, a farla da padrone a livello di materiale per gli stivali è la gomma bianca, o l’elaborazione del tacco e della suola che rendono lo stivale una estensione di scarpe più tradizionali, dalle sneakers alle scarpe con il tacco di diversi stili, fino a spingersi quasi alle scarpe eleganti da sera. Certo, alcune soluzioni sono a dir poco audaci, ma si sa, il mondo dei grandi marchi della moda è fatto per stupire e farsi ricordare, non certo per svanire nel nulla come passi sotto la pioggia.

