Stolen, Rai 2/ Video, torna il film con Nicholas Cage (oggi, 18 febbraio)

Questa sera, giovedì 18 febbraio, alle 23.20 su Rai 2 andrà in onda il film “Stolen”. Il film, girato il 2012 da Simon West, vede come protagonista principale il grande Nicolas Cage, affiancato da Josh Lucas e da Danny Huston. Prima di scegliere Nicholas Cage, erano stati scelti come protagonisti Clive Owen e Jason Statham, che abbandonarono il progetto per realizzare altri film. Le riprese di “Stolen” si svolsero interamente in New Orleans, negli Stati Uniti, con un budget di 35 milioni di dollari.

Stolen, la trama del film

Il film “Stolen” ruota intorno alle vicende di Will Montgomery (Nicolas Cage), arrestato mentre tenta di svaligiare una banca. Dopo aver scontato otto anni di galera, il giorno del martedì grasso scopre che sua figlia Alison (Sami Gayle) è stata rapita da uno dei suoi vecchi soci, Vincent (Josh Lucas). La ragazza è tenuta prigioniera nel bagagliaio di un taxi: Alison sarà liberata solo se Will darà a Vincent 10 milioni di dollari, ovvero la stessa cifra che avevano rubato assieme 8 anni prima. Montgomery non possiede più quei soldi e per salvare la figlia decide di organizzare una nuova rapina, con l’aiuto di una ex compie, Riley Simms (Malin Åkerman). Will ha solo 12 ore di tempo per rapinare e salvare la figlia. Montgomery riuscirà a saldare tutti i debiti con il suo passato?



