Stonehenge “gigantesca camera dell’eco”/ Lo studio: “Amplificava i suoni all’interno”

Quali sono i tumori all’interno di Stonehenge e le sue proprietà acustiche? Presso l’Università di Salford a Manchester vi è una riproduzione fedele della struttura in pietra costruita circa 5.000 anni fa. Il sito non è esposto al pubblico, anche se certamente potrebbe aiutare milioni di visitatori annuali ad avere una migliore comprensione dell’imponente struttura in pietra. Nell’università è in corso una ricerca sulle proprietà acustiche di Stonehenge e su ciò che il suo suono potrebbe dirci sul suo scopo.

“Sappiamo che l’acustica dei luoghi influenza il modo in cui li usi, quindi comprendere il suono di un sito preistorico è una parte importante dell’archeologia”, ha spiegato Trevor Cox, professore e ricercatore di acustica presso l’Università di Salford a Manchester. Gli archeologi non sanno ancora chi ha costruito Stonehenge o per cosa è stato utilizzato: secondo alcune teorie sarebbe stato un luogo di sepoltura, luogo di guarigione o addirittura calendario solare. “Stiamo gradualmente scoprendo sempre di più su di esso, ma alcune cose semplicemente non pensiamo che saremo mai in grado di scoprire. Non abbiamo modo di capire perché le persone hanno iniziato a costruirlo e il motivo per cui hanno ha continuato a lavorarci potrebbe essere cambiato nel corso delle centinaia di anni che ci sono voluti per completarlo”, ha spiegato Susan Martindale, manager volontaria per English Heritage, la fondazione di beneficenza che gestisce Stonehenge.

Cox: “Stonehenge in scala 1:12”

Lo studio condotto da Trevor Cox restituisce un dettaglio affascinante su uno dei siti più enigmatici del mondo, quello di Stonehenge: un tempo fungeva da gigantesca camera dell’eco. Infatti amplificava i suoni prodotti all’interno del cerchio per coloro che si trovavano all’interno e proteggeva invece coloro che si trovavano all’esterno. Per questo motivo, probabilmente è stata costruita come luogo rituale per un gruppo ristretto ed elitario. La ricerca “meraviglie sonore del mondo” di Cox è iniziata dieci anni fa e ha preso in esame anche le proprietà acustiche di Stonehenge. “Mi sono reso conto che esisteva una tecnica nell’acustica che non era mai stata applicata ai siti preistorici prima, e quella era la modellazione acustica in scala”, ha detto alla BBC. “Sono il primo a realizzare un modello in scala di Stonehenge o di qualsiasi sito di pietra preistorica”.

Cox ha così replicato in scala 1:12 il sito, all’interno della camera semi-anecoica dell’università, una stanza che assorbe praticamente tutti i suoni. “Tutto è un dodicesimo delle dimensioni nella vita reale, e questo significa che dobbiamo testare a 12 volte la frequenza. Devi procurarti tutti gli altoparlanti e i microfoni che funzionano a quelle gamme di frequenza e non sono comunemente disponibili” ha spiegato ancora. “La ricerca fornisce sicuramente maggiori informazioni su come Stonehenge potrebbe essere utilizzato. Anche se ti giri dall’altra parte, ci sono sempre riflessi di pietra per rafforzare la tua voce, quindi non importa se non riesci a vedere la persona che parla. Sarebbe abbastanza buono per la comunicazione vocale”, ha concluso Fox.











