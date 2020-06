Stop alla Ligue 1/ L’UEFA dà speranza al Lione: “Si può ripartire dai play off”

Pubblicità

Benché ormai siano passate diverse settimane dall’annuncio da parte della Federcalcio francese dello stop definitivo alla Ligue 1 per colpa dell’esplosione della pandemia da coronavirus, pure tengono banco le polemiche conseguenti tale drastica e considerata come prematura, scelta da parte del calcio francese. Da tempo infatti il Lione e il suo presidente Jean Michel Aulas conducono una battaglia perché, sull’esempio di altri campionati in Europa, pure la Ligue 1 riprenda a giocare: e domani di tale battaglia dovremo viverne un’altra puntata. Tra lunedì e martedì infatti il Consiglio di Stato dovrebbe pronunciarsi sui ricorsi presentati da Lione, Amiens e Tolosa contro lo stop alla Ligue 1, occorso a fine aprile. E in vista di tale pronunciamento, ecco che inaspettatamente un nuovo assist arriva dalla stessa UEFA, che tramite le colonne del Le Parisien, di fatto ribadisce che pure il campionato francese potrebbe riprendere, anche disputando solo i play off.

STOP ALLA LIGUE 1: IN CAMPO SOLO PER I PLAY OFF?

Nella pubblica lettera che il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha inviato al patron del Lione Aulas infatti si legge che: “E’ competenza delle Federazioni nazionali decidere il formato delle loro competizioni, tenendo conto delle circostanze e delle misure restrittive specifiche per ciascun Paese”, ma pure emergono tutte le perplessità di fronte alla scelta della Federcalcio francese di imporre lo stop alla Ligue 1, con troppo anticipo. Posizione che ovviamente condivide il Lione, come pure gli altri club che hanno appena presentato ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo che la prima serie nazionale possa riaprire i battenti. Ma solo per disputare i play off e play out: ormai non vi è più tempo per il campionato francese per prepararsi e tornare in campo per disputare le 10 giornate di Ligue 1 rimanenti, tenuto conto che permane la data limite del 2 agosto per la conclusione delle manifestazioni nazionali, secondo le indicazioni UEFA.



