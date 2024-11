DIRETTA LIONE ROMA DONNE, TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta Lione Roma donne, purtroppo il precedente è pesante per le giallorosse perché appena settimana scorsa il Lione ha espugnato per 0-3 il campo della Roma con la doppietta di Dumornay e il gol di Gilles, confermando tutto il proprio valore, come d’altronde è normale che sia per la formazione che è vice-campione d’Europa in carica e adesso punta all’obiettivo massimo. Nella scorsa edizione della Champions League di calcio femminile infatti la Roma fu eliminata al termine della fase a gironi con l’ultimo posto del gruppo C con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte.

Diretta/ Roma Lione donne (risultato finale 0-3): giallorosse in trance! (Champions League, 13 novembre 2024)

Il Lione invece vinse il proprio gruppo B con ben 14 punti, ma il cammino si spinse decisamente oltre per le transalpine. Nei quarti di finale l’Olympique Lione femminile ebbe la meglio sulle svedesi dell’Hacken con il punteggio complessivo di 5-1, poi ecco la semifinale derby francese con il Paris Saint Germain, superato per 5-3 per avere accesso alla finale di Bilbao, dove però il 25 maggio scorso il Lione fu sconfitto per 2-0 dal Barcellona. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LIONE ROMA DONNE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lione Roma donne sarà disponibile solo per gli abbonati a DAZN che trasmetterà la partita in esclusiva. Potrete anche seguire questo match attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni con aggiornamenti costanti.

SFIDA CHE VALE IL PRIMO POSTO DEL GRUPPO A

Altro incontro dal grande fascino al Groupama Stadium dove andrà in scena la diretta Lione Roma donne che metterà in palio i tre punti nella quarta giornata di Champions League. Le due squadre si affronteranno in questa gara di ritorno dalle 21,00 di mercoledì 20 novembre 2024 e avranno la possibilità di giocarsi il primo posto del Gruppo A. Il Lione arriva da primo in classifica, con il punteggio pieno e dopo aver battuto con un sonoro 0 a 3 proprio la Roma nell’ultima sfida. Sfida complicata per le giallorosse che avranno anche il fattore campo a sfavore ma vogliono provare l’impresa per rimettersi pari con le francesi.

LIONE ROMA DONNE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo questa partita andando a vedere quali sono le probabili formazioni. Conferme per Montemurro che andrà in campo ancora con il suo 4-3-3 con Endler tra i pali e difesa da unn quartetto formato da Svava, Renard, Gilles e Carpenter. Marozsan agirà in mediana con Horan e Wienke come mezz’ali a sostegno di Diani e Chawinga con Durmonay unica punta. Sarà 4-3-3 anche per Spugna che riproporrà Ceasar tra i pali con Thorgersen, Minami, Linari e Di Guglielmo in difesa. Kumagai sarà in mediana con Giugliano e Pandini a completare il centrocampo. Giacinti sarà l’unica punta con il sostegno di Glionna e Haavi sulle ali.

LIONE ROMA DONNE, LE QUOTE

Vediamo anche quali sono le quote per la diretta Lione Roma donne andando ad utilizzare le proposte di Bet365. Le francesi partono nettamente favorite ed una loro vittoria è data a 1,10 contro il 2 per le giallorosse a 15,00 e il pareggio X che si ferma a 9,00.