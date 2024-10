Anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2, terza puntata del 25 ottobre 2024: nuovo personaggi ‘al posto’ di Antonio’

Si è conclusa con un colpo di scena drammatico e inaspettato la seconda puntata della fiction di Canale5 Storia di una famiglia perbene 2, Antonio è morto. Il personaggio interpretato da Giuseppe Zeno è uscito di scena in modo tragico, ucciso dagli Straziota in un agguato. Prima di morire tra le braccia di Francesco Falco, ovvero Michele Straziota, ha saputo la vera identità di quest’ultimo. La morte di Antonio De Santis di Storia di una famiglia perbene 2 ha generato polemiche da parte dai telespettatori che non si aspettavo il suo addio.

Giuseppe Zeno: "Sono un papà amorevole"/ "Lavoro da attore? Non avevo un piano B"

Tuttavia proprio in questi minuti delle anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2 sulla puntata di questa sera le ha fornite Giuseppe Zeno sul suo profilo Instagram. A proteggere Maria, Teresa ed il piccolo Antonio ci sarà un nuovo personaggio l’avvocato Gabriella Pietropaoli (che ha il volto di Margareth Madè, moglie di Zeno): “Antonio ci ha lasciato. Ma a difendere Maria ci sarà l’avvocato Gabriella Pietropaoli” Le anticipazioni, infatti, svelano che gli Straziota vorranno togliere il piccolo Antonio alla mamma ma in suo aiuto interverrà l’avvocata.

Giuseppe Zeno: chi è l'attore, la moglie Margareth Madè e le figlie Angelica e Beatrice/ "Non amo il gossip…"

Storia di una famiglia perbene 2, anticipazioni puntata di oggi: il piano di Francesco contro il padre

Francesco (Michele) ha giurato ad Antonio in punto di morte che avrebbe protetto Maria, Teresa ed il piccolo Antonio e soprattutto che avrebbe fatto pagare alla sua famiglia tutto il male fatto. E dalle anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2, infatti, si scopre che Francesco Falco cercherà in tutti i modi il padre Nicola Straziota di fare un accordo con Palmisano. Carlo, tuttavia, si mostrerà diffidente e soprattutto geloso del rapporto che il giovane sta instaurando con il padre e per questo organizza un agguato con l’intento di uccidere Palmisano.

Giuseppe Zeno/ “Da padre di due bimbe mi è scappata la lacrima all'omicidio di Giulia Cecchettin”

I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo nella fiction di Canale, Falco riuscirà non solo a sventare l’attacco ma anche a smascherare il perfido fratello che finirà isolato dalla sua stessa famiglia. Nella trame della seconda puntata spazio avrà anche il rapporto tra Maria e Francesco. La giovane De Santis inizierà a dubitare della sincerità del misterioso imprenditore e indagherà sul periodo in cui l’uomo dice di essere stato in carcere con Michele.

Storia di una famiglia perbene 2, quando va in onda e dove vederlo in streaming

Storia di una famiglia perbene 2 è una fiction tratta dal romanzo di Rosa Ventrella e ambientata nella Bari di fine anni ’80 in quartiere difficile gestito dalla malavita degli Straziota. Ad opporsi alla criminalità c’è la famiglia De Santis composta da Antonio (Giuseppe Zeno) Teresa (Simona Cavallari), i due figli Giovanni e Vincenzo e Maria (Federica Torchetti). Quest’ultima nella prima stagione si è innamorata di Michele Straziota il quale nonostante provenga da una famiglia mafiosa ha scelto la strada dell’onestà.

Michele li ha denunciati ed si è autodenunciato. Finito in carcere ha subito violente aggressioni fino a rischiare di morire perché aggredito con l’acido. Dopo essere uscito dal coma con un nuovo volto e una nuova identità è diventato un infiltrato della polizia per incastrare gli Straziota e proteggere la sua famiglia. La fiction va in onda ogni venerdì in prima serata su Canale5 ed è disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity dove sono consultabili tutti gli episodi.