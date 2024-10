Anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2, puntata di oggi 18 ottobre 2024: Maria e Francesco in pericolo

Andrà in onda questa sera, a partire dalle 21.35 circa su Canale5 la seconda puntata di Storia di una famiglia perbene 2. La serie è ambientata nella Puglia degli anni ’80 e ’90 e vede contrapporsi la famiglia dei De Santis, pescatori di umili origini che conducono una vita onesta in una realtà difficile e gli Straziota, criminali che controllano i traffici illeciti della zona. A complicare la situazione è l’amore nato tra Maria De Santis e Michele Straziota. I due sono riusciti a stare insieme e coronare il loro sogno d’amore con l’arrivo di un figlio ma Michele, per i reati commessi in passato, è finito in carcere dove è stato vittima di una violenta aggressione.

Michele non è morto, è stato sfregiato con l’acido in carcere ma per fortuna i medici sono riusciti a salvargli la vita costruendogli un nuovo e dandogli una nuova identità: Francesco Falco (Alex Lorenzin). Stando a quanto riportano le anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2 della puntata di oggi 18 ottobre 2024 Francesco si avvicinerà molto alla famiglia De Santis e soprattutto a Maria (Federica Torchetti). Successivamente i due si incontreranno per caso su una scogliera, quando accadrà un episodio molto particolare per il quale la ragazza inizierà a farsi delle domande, l’inatteso irrompere di una barca alla deriva provocherà un nuovo atto eroico del ragazzo. Quale sarà l’esito del salvataggio?

Storia di una famiglia perbene 2, anticipazioni 2a puntata di oggi: Maria scoprirà il segreto di Francesco?

Le anticipazioni Storia di una famiglia perbene 2 della puntata di oggi, venerdì 18 ottobre 2024 svelano inoltre che Maria inizierà a nutrire dei dubbi su Francesco. Chi è il misterioso giovane imprenditore davvero? E soprattutto perché è sempre vicino a lei o alle persone che più ama pronto a tutto pur di salvarli da rischi e pericoli. La figlia maggiore dei De Santis inizierà a porsi delle domande, Maria scoprirà la verità su Francesco Falco, che in realtà è Michele?

Al centro delle trame della seconda puntata spazio avranno anche gli altri personaggi, ed i percoli sono dietro l’angolo con Angelica (Sonia Aquino) che continuerà a tramare contro i De Santis, con il chiaro obiettivo di colpirli nei loro affetti più cari e arrivando a mettere nei guai seri la stessa Maria. Nel frattempo Antonio (Giuseppe Zeno) continuerà la sua battaglia contro il malaffare e soprattutto nel cercare di salvare dalla strada i più giovane, aiutato dalla moglie Teresa (Simona Cavallari)

Storia di una famiglia perbene 2, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi di Storia di una famiglia perbene 2 non resta che ricordare che la serie va in onda tutti i venerdì in prima serata su Canale5 ma è possibile seguirla anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda tutte le puntate sono disponibili sul catalogo. Per quanto riguarda gli ascolti, infine, la prima puntata andata in onda l’11 ottobre 2024 è stata vista telespettatori 3 538 000 con uno share pari al 17,70%.