Storia di una famiglia perbene/ Anticipazioni ultima puntata: lieto fine per Maria e

Storia di una famiglia perbene, anticipazioni puntata 24 novembre: arriva il finale di stagione

Questa sera, mercoledì 24 novembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la quarta e ultima puntata della fiction “Storia di una famiglia perbene”, ispirata all’omonimo romanzo di Rosa Ventrella, con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. La storia d’amore di Michele Straziota a Maria De Santis giunge alla conclusione: la ragazza è rimasta molto turbata dal ritorno di Michele, che però non è più il bambino sognatore di cui si era innamorata cinque anni prima. Il ragazzo, ormai, ha preso in mano gli affari della famiglia, ora che il padre è gravemente malato. Pur non condividendo la vita che svolge, Maria non riesce a stare lontana da Michele, nonostante il padre non approvi: Antonio De Santis odio profondamente gli Straziota responsabili della morte di suo padre e del figlio Vincenzo. Per Maria e Michele ci sarà un lieto fine?

Anticipazioni Storia di una famiglia perbene ultima puntata/ Maria svela la verità!

Storia di una famiglia perbene, ultima puntata della fiction

Nell’ultima puntata di “Storia di una famiglia per bene” Maria (Federica Torchetti) sostiene brillantemente l’esame di maturità e per festeggiare Alessandro (Elia Marangon) la invita a trascorrere qualche giorno al mare nella villa di famiglia, con la madre, la sorella e altri amici. La ragazza non sa cosa fare, turbata dal ritorno di Michele (Carmine Buschini), ma la nonna Antonietta (Elena Cantarone) le consiglia di andare. Nel frattempo il Colonnello Zarra (Marco Falaguasta) sta rivoluzionando il quartiere nel tentativo di debellare la criminalità locale: per prima cosa incastra un collaboratore della famiglia Straziota, costringendolo a parlare.

STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE/ Anticipazioni e diretta 17 novembre: è morto Gaetano!

Al mare Maria è costretta a subire le angherie degli amici di Alessandro. Michele lascia Maddalena (Chiara Vinci) e corre da Maria per avvisarla di quanto sta accadendo nel quartiere e per dirle che lui la proteggerà sempre. Maria confessa a Michele che è stato suo padre, Nicola Straziota (Vanni Bramati), a obbligarla a scrivere la lettera e a costringerla a scegliere tra la vita del padre Antonio e la loro fuga insieme. Questa rivelazione cambierà il destino di Maria e Michele?

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA