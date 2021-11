Storia di una famiglia perbene 2 ci sarà?/ Il finale del romanzo di Rosa Ventrella

Storia di una famiglia perbene, ci sarà la seconda stagione?

Questa sera, mercoledì 24 novembre, si conclude la fiction “Storia di una famiglia perbene”, con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. La mini-serie, quattro prime serate, ha conquistato il pubblico di Canale 4, restando sopra i 3 milioni di telespettatori e il 17% di share. Tra poche ore scopriremo come si concluderà la storia d’amore tra Michele Straziota e Maria De Santis, iniziata quando erano solo dei bambini in un quartiere di Bari. I due giovani protagonisti avranno il loro lieto fine? In molti si stanno chiedendo se ci sarà la seconda stagione di “Storia di una famiglia perbene”. La risposta sembra essere ovvia: la fiction è tratta dal romanzo omonimo di Rosa Ventrella, con un finale definito e senza un seguito. La serie, quindi, dovrebbe concludersi definitivamente con l’ultimo episodio.

Storia di una famiglia perbene 2, il finale del romanzo

Il romanzo “Storia di una famiglia perbene” di Rosa Ventrella si conclude con le parole malinconiche di Maria: “Volevo credere che Michele non mi avesse detto addio, che il suo fosse un modo di dirmi di vivere la mia vita per un po’, lui avrebbe vissuto la sua e poi ci saremmo ritrovati più forti e con tante cose da raccontarci. O forse mi aveva davvero lasciato per sempre”. Vero anche che in televisione tutto è possibile. In America, per esempio, la serie “Big Little Lies” basata sul romanzo “Piccole grandi bugie” di Liane Moriarty ha avuto un seguito nonostante nella prima stagione si fosse esaurito il materiale tratto dal libro. Inoltre “Storia di una famiglia perbene 2”, sebbene non sia attualmente in programma, non sarebbe assolutamente impossibile da realizzare: la storia di Maria e Michele potrebbe proseguire raccontando cosa è successo dopo l’addio narrato nel romanzo.

