Il mondo del cinema è spesso proiezione della realtà, non solo nel suo raffigurare esperienze che viviamo nel quotidiano ma anche nel prendere ispirazione da avvenimenti e storie realmente accadute al fine di amplificarne il racconto. E’ questo il caso di un film del 1992 che questa sera – 27 dicembre 2024 – andrà in onda su Italia 1: Codice d’onore. La storia vera della pellicola riguarda un caso di giustizia, o meglio; un procedimento disciplinare che colpì un uomo di nome David Cox.

La storia vera Codice d’onore non è forse tra i casi più noti della giustizia statunitense ma è certamente un avvenimento che ha diviso l’opinione pubblica per la natura della questione. Nel film – in onda questa sera 27 dicembre 2024 su Italia 1 – al centro della scena vediamo due marines accusati di omicidio ai danni di un commilitone: il punto è però la ‘questione d’onore’ alla base di tale azione. La dinamica, come anticipato, prende spunto dalla storia vera di David Cox.

Storia vera Codice d’onore: il ‘caso’ di David Cox che divise l’opinione pubblica

E quindi qual è la storia vera del film Codice d’onore e cosa s’intende con il ‘caso’ David Cox? Quest’ultimo, proprio come i protagonisti della pellicola, venne accusato di omicidio dalla corte marziale ma il reale tema non è l’atto in sè, ma il tentativo di difesa dell’imputato. L’uomo infatti, a dispetto delle prove schiaccianti e del reato grave del quale si era macchiato, si dichiarò senza remore non colpevole o meglio; ‘giustificato’. Per David Cox, l’omicidio commesso sarebbe stato legittimato da un ordine superiore e per tale ragione non meritava di essere condannato. La storia vera Codice d’onore si basa dunque sul concetto di disonore; David Cox, al fine di dimostrarsi ligio al dovere, a suo dire non poteva che obbedire agli ordini.