Per la gioia degli appassionati del genere catastrofico, questa sera su Italia 1 andrà in onda uno dei film più iconici del settore: San Andreas. Con Brad Peyton alla regia e il ruolo da protagonista affidato a Dwayne Johnson, la pellicola datata 2015 racconta di uno scenario quasi apocalittico ma non molti sanno che la trama è ispirata ad una storia vera. Qualcuno avrà sicuramente sentito parlare della celebre faglia di Sant’Andrea; una delle più estese del globo ma soprattutto tra le più osservate dai sismologi per le proiezioni più o meno colossali di possibili terremoti derivanti dalla sua evoluzione nel tempo.

Ma qual è la storia vera di San Andreas, film catastrofico in onda questa sera – 18 ottobre 2024 – su Italia 1? Sarebbe forse più consono parlare di ispirazione o “esagerata” previsione; ciò che racconta la trama, infatti, non è ancora mai accaduto. Lo spunto è però reale dato che la faglia di Sant’Andrea non solo esiste ma è anche oggetto di studi costanti che rilevano possibilità che vanno dal catastrofico all’apocalittico, passando ovviamente anche per scenari decisamente più blandi.

Storia vera San Andreas: la ‘furia’ della faglia di Sant’Andrea e i possibili scenari futuri

Analizzando la storia vera del film San Andreas, si evince come lo spunto principale possano essere gli studi di alcuni anni fa portati avanti dalla Uniform California Earthquake Rupture Forecast. I calcoli sono relativi non solo all’entità di possibili terremoti derivanti dalla faglia di Sant’Andrea ma anche della zona che eventualmente verrebbe colpita in maniera dominante. Nello specifico, si attende un sisma che possa toccare quasi magnitudo 7 entro il 2035 con alte percentuali di concentrazione tra Los Angeles e San Francisco.

Partendo da tali calcoli si arriva dunque alla storia vera di San Andreas, il film in onda questa sera – 18 settembre 2024 – con Dwayne Johnson protagonista. La spaccatura colossale, in previsione, è probabile che possa generare in un giorno difficile da prevedere un sisma piuttosto potente; tale proiezione ha probabilmente ispirato la sceneggiatura della pellicola ma chiaramente con una voluta esagerazione per fini spettacolari. Ad oggi, non è infatti possibile prevedere l’entità di un ipotetico sisma derivante dalla faglia di Sant’Andrea. I più apprensivi possono dunque stare tranquilli, la storia vera di San Andreas è in realtà una proiezione volutamente amplificata di un possibile scenario sismico.