Storie Italiane, “black out” in diretta tv/ Schermo nero e silenzio su Rai Uno…

Intoppo durante la diretta tv di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 12 gennaio 2023. Mentre la padrona di casa, con la collaborazione dell’inviato Edoardo Lucarelli (che lamentava un fortissimo ritorno audio nel suo auricolare mentre parlava, ndr), stava affrontando il caso legato alla scomparsa della cantante Greta Spreafico, le cui tracce si sono perse lo scorso 4 giugno a Porto Tolle, dove lei aveva una proprietà. Proprio quando la regia ha fatto partire una clip nella quale era contenuto il messaggio vocale inviato da Greta Spreafico all’investigatore privato da lei “ingaggiato”, Ezio Denti, improvvisamente lo schermo è diventato nero…

"Covid? Preoccupa poca trasparenza della Cina"/ Broccolo "Domina sempre Omicron, ma…"

“STORIE ITALIANE”, BLACK OUT IMPROVVISO IN DIRETTA TV: SERVIZIO INTERROTTO, SCHERMO NERO E…

Di fatto, il servizio di “Storie Italiane” si è interrotto bruscamente e per alcuni secondi lo schermo televisivo è rimasto completamente nero, con la sola eccezione della presenza del logo di Rai Uno in alto a sinistra e dell’annuncio dell’inizio della serie “Che Dio ci aiuti 7”, riportato in alto a destra. Poi, dal nulla, è stato mostrato il frammento di una trasmissione del passato targata Rai, salvo, dopo neppure dieci secondi, vedere interrotto anche quel file. Lo schermo, a quel punto, è tornato nero per qualche istante, finché non è ripresa regolarmente la diretta di “Storie Italiane”, con Eleonora Daniele che ha ammesso: “Non so che cosa sia accaduto”.

LEGGI ANCHE:

Emanuela Orlandi/ Fratello Pietro: "Inchiesta? Non si cerchi una verità di comodo"Fioretta Mari: "Fui violentata da bambina da un 60enne"/ "Mi salvò un altro bimbo…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA