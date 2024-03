Strage Altavilla/ Il padre di Sabrina Fina: “Se è colpevole pagherà, ma su di lei tante illazioni”

Si parla della strage di Altavilla Milicia stamane negli studi di Storie Italiane. Il programma di Rai Uno ha mandato in onda l’intervista al padre di Sabrina Fina, una delle tre persone arrestate per il triplice omicidio della moglie di Giovanni Barreca, Antonella, e dei suoi due figli. “Siamo distrutti – dice l’uomo a Porta a Porta – non ci crediamo, la giustizia farà il suo corso, se mia figlia è colpevole è giusto che paghi, ma deve stabilirlo la giustizia non i media. Ciò che dicono alcuni sono illazioni. Mia nipote è minorenne, vederla distrutta… l’ho dovuta portare da uno psichiatra perchè ha 17 anni”.

Sabrina Fina è stata adottata: “Aveva 3 anni, aveva subito delle violenze, ha una cicatrice al volto. Fanatismo religioso? Mia figlia era cattolica, poi ha conosciuto delle persone, sapevo che andava a pregare con dei pastori, stop. Mio figlio non aveva problemi economici, mio genero prendeva l’invalidità, mia figlia il reddito di cittadinanza, avevano la loro casa”. E ancora: “Io chiedo scusa e perdona a quei famigliari, ma la giustizia deve fare il suo corso”.











