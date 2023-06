Strage di Cutro, sei nomi nel registro degli indagati/ Nessun esponente del Governo

Nella scelta della Procura di Crotone di non rendere noti i nomi degli indagati nell’inchiesta sulla strage di Cutro non c’è alcuna “dietrologia”, spiega Libero. In tanti, infatti, avevano pensato che dietro la decisione potesse nascondersi il nome di qualche politico nel governo o di personalità di agenzie europee. Il procuratore Giuseppe Capoccia ha smentito le voci, spiegando che non ci sono né Giorgia Meloni né Matteo Salvini tra i sei indagati. “Sono in grado di fornire spiegazioni contrarie a quanto letto nel provvedimento di sequestro” ha invece dichiarato ieri all’Ansa l’avvocato Pasquale Carolei, legale del colonnello Alberto Lippolis, comandante del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia. Il suo nome è tra quelli degli indagati per omicidio colposo e omissione di soccorso.

Lippolis, così come altri due due militari della Guardia di Finanza, è indagato dalla Procura calabrese: nei loro confronti è stato disposto questa settimana il sequestro dei cellulari. “È un’attività a riscontro di un “pensiero” della Procura che presumo e spero emerga da qualche dato significativo contenuto negli atti d’indagine e di cui io sconosco i termini” ha spiegato ancora l’avvocato Carolei. La Procura ha parlato di “significative anomalie” nel registro di bordo della vedetta 5006 della Guardia di Finanza, uno dei due mezzi protagonisti delle operazioni precedenti al naufragio.

Nessuna responsabilità del governo