Strage in California: mamma 17enne e bimbo di 6 mesi uccisi/ Sei persone assassinate

Sei persone sono state uccise nelle scorse ore in California, una vera e propria strage che non ha risparmiato nemmeno un bambino di soli 6 mesi e sua mamma di 17 anni. L’episodio è avvenuto di preciso presso un’abitazione di Goshen, ad Est di Visalia, così come riferito dall’ufficio dello sceriffo della contea locale ai media. Attorno alle ore 3:30 di ieri mattina, quando in Italia erano le 12:30, una sparatoria ha provocato un massacro, e le vittime sono state rinvenute sulla strada (due), sulla soglia di casa (una), e il resto nell’abitazione dove appunto si è verificata la sparatoria. Solamente una persona è stata rinvenuta in vita all’arrivo dei soccorsi, un uomo, deceduto in seguito in quanto trovato già in condizioni disperate.

Per ora non è chiaro chi abbia compiuto tale strage in California, ma stando a quanto spiegato dagli investigatori vi sarebbero almeno due sospettati, anche se non sono state fornite indicazioni in merito. “Abbiamo una famiglia che è stata fatta allontanare dalla scena del crimine, abbiamo dei sopravvissuti”, le parole dello sceriffo Mike Boudreaux, che ha poi aggiunto che gli investigatori devono ancora capire come gli stessi siano sopravvissuti a questo “orribile massacro”. La sparatoria, ha spiegato ancora, non sembrerebbe essere “un atto di violenza casuale”, ma potrebbe essere collegata all’attività di una banda, e non è da escludere possa essere “vicina” ad un mandato di perquisizione per stupefacenti nella stessa casa dove è avvenuto il massacro, risalente alla settimana prima.

STRAGE IN CALIFORNIA: 6 PERSONE UCCISE FORSE PER QUESTIONI DI DROGA?

Sembrerebbe quindi una vera e propria ritorsione, forse una famiglia che si è invischiata in qualche giro sbagliato, ed ha quindi dovuto “pagare” in qualche modo la perquisizione dei giorni precedenti. Non si spiegherebbe altrimenti l’uccisione anche della mamma giovanissima e del neonato di soli 6 mesi, entrambi rinvenuti senza vita e con un colpo alla testa. Le indagini proseguiranno nelle scorse ore e cercheranno di fare luce su quanto realmente accaduto nell’abitazione di Goshen.

