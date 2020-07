Strani compagni di letto/ Su Rete 4 il film di Melvin Frank (oggi, 4 luglio 2020)

Strani compagni di letto (Strange Bedfellows, 1965) andrà in onda sabato 4 luglio alle ore 16.30 su Rete 4. La pellicola è diretta da Melvin Frank, regista e sceneggiatore statunitense, che ha ricevuto una nomination agli Oscar come miglior film per Un tocco di classe (1973) e Il giullare del re (1955). Melvin Frank firma anche il soggetto e la produzione con Norman Panama e la sceneggiatura con Michael Pertwee. Le musiche sono composte da Leigh Harline, compositore di soundtrack e responsabile di diverse colonne sonore dei film Disney.

Strani compagni di letto, la trama del film

Strani compagni di letto di Melvin Frank racconta la storia di Carter (Rock Hudson) che, per accettare un alto incarico presso l’azienda in cui lavora, deve ricongiungersi con la moglie Toni (Gina Lollobrigida). I due si erano separati sette anni prima poiché Toni è una donna pazza e instabile. Tuttavia, non appena si incontrano, riscoppia la passione e lasciano gli antichi dissapori alle spalle. Toni però è sempre la stessa: eccentrica e disinibita, per far parlare di sè passeggia attraverso il quartiere di Soho tutta nuda. Scoppiano una serie di equivoci e situazioni scomode, alcune delle quali mettono a rischio anche la posizione lavorativa di Carter. Cosa accadrà? La coppia si lascerà di nuovo o riuscirà a trovare un proprio equilibrio?

