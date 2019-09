Streaming pirata, oscurati 114 siti internet/ Calcio e film trasmessi illegalmente

Streaming pirata, 114 siti internet oscurati: continua la lotta alla pirateria dopo la battaglia contro i decoder BeoutQ. L’operazione “Free Football” è stata sviluppata dalla Guardia di Finanza di Brescia insieme al nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della GdF di Roma, coordinata dalla Procura di Brescia: come riporta Repubblica, le Fiamme Gialle hanno individuato e bloccato più di 100 siti internet che offrivano eventi sportivi, film e serie televisivi (coperti da diritto d’autore) in diretta e illegalmente. Notificati i decreti di sequestro preventivo, emessi dal gip del Tribunale di Brescia, a tutti gli internet service provider. Secondo quanto reso noto dalle autorità, questi offrivano contenuti pirata in diretta e in streaming on demand a pagamento ma senza un accordo con il legittimo distributore.

STREAMING PIRATA, 114 SITI INTERNET OSCURATI A BRESCIA

Calcio, cinema, serie tv e molto altro: tantissimi gli eventi trasmessi a pagamento e illegalmente dai vari internet service provider, costretti a “chiudere bottega” dopo l’operazione della Guardia di Finanza. Repubblica evidenzia che i siti in questione riportavano dei veri e propri palinsesti organizzati, contraddistinti dalla semplicità di scelta per tutti i vari abbonati. L’inchiesta coordinata dalla Procura di Brescia ha messo dunque nel mirino la distribuzione dei prodotti che dispongono del copyright, nonché l’illecita catena di valore che ruota intorno al fenomeno illegale. Ricordiamo inoltre che appena due mesi fa è stato scoperto a Palermo un giro d’affari milionario dietro una tv pirata, in grado di riprodurre l’intero palinsesto di Sky senza però il necessario abbonamento all’emittente satellitare. Parliamo di oltre 11 mila utenti…

