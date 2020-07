Streetwear Lidl / La nuova linea di abbigliamento scatena i social, ma in Italia..

Lo Streetwear Lidl fa il pieno di consensi sui social network, in particolar modo su Twitter dove gli utenti italiani chiedono a gran voce la possibilità di poter acquistare i nuovi capi di abbigliamento realizzato dal famoso supermercato. La linea Streetwear, ricordiamo, non è altro che uno stile di abbigliamento piuttosto informale, utilizzato dai giovani, che varia di caratteristiche in base al luogo e all’epoca. Le proposte del marchio Lidl sembrano stuzzicare parecchio le fantasie della clientela, che evidentemente ne riconosce la qualità e lo stile. Non si sa come e perché il famoso supermercato abbia deciso di allargare il ventaglio dei suoi prodotti, abbracciando la linea dell’abbigliamento, certo è l’apprezzamento dei consumatori. Sono sempre più le persone che trovano conveniente acquistare tali prodotti nei supermercati Lidl, che anche in questo settore mantiene invariata la sua politica di prezzi competitivi e per tutte le tasche.

Streetwear Lidl in Italia? Il supermercato risponde

In Italia, intanto, i fedelissimi clienti del supermercato Lidl chiedono a gran voce la possibilità di acquistare la i prodotti Streetwear a loro marchio. Dopo le molteplici richieste, su Twitter, è stata postata una risposta ufficiale da Lidl Italia, che scrive: “Informiamo che al momento lo streetwear non è in previsione di vendita in Italia, ma ti ringraziamo per il suggerimento che terremo in considerazione”. Dunque la speranza è viva, non è detto che in futuro Steetwear Lidl possa approdare anche nel ‘Belpaese’.



