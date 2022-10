Striscia la Notizia “Sanremo non è della Rai”/ “Un bando pubblico tra emittenti per…

Striscia la Notizia: il servizio di Pinuccio su Sanremo

Nella puntata di Striscia la Notizia di oggi, giovedì 6 ottobre, Pinuccio, nella rubrica “Rai Scoglio 24” dedicata agli sprechi Rai, torna a parlare del Festival di Sanremo. La kermesse musicale è sempre stata trasmessa dalla Rai ma come illustrato nella scorsa puntata di “Rai Scoglio 24” (nel servizio del 30 settembre), potrebbe non essere più un’esclusiva Rai.

«Il marchio “Festival della canzone italiana” è di proprietà del comune di Sanremo e lo trasmette la Rai», fa sapere Pinuccio, «però una sentenza del tar ha sottolineato che il comune non è un ente privato, quindi non può dare la kermesse canora a chi vuole. E ci potrebbe essere la possibilità, come vuole la Comunità Europea, di un’evidenza pubblica, ovvero altre emittenti interessate potrebbero partecipare al bando per trasmetterlo».

Striscia la Notizia, il bando pubblico su Sanremo

Nella puntata della rubrica “Rai Scoglio 24” in onda questa sera, all’interno della nuova puntata di Striscia la Notizia, Pinuccio tornerà a parlare dell’organizzazione del Festival di Sanremo con Giordano Sangiorgi, presidente dell’Audiocoop, associazione che racchiude molti cantanti e etichette indipendenti, sostiene la proposta dell’inviato del Tg satirico.

«Abbiamo ritenuto di grande rilevanza il fatto che il Festival della Canzone italiana diventi un Festival accessibile tramite un bando pubblico», spiega il presidente Giordano Sangiorgi, «perché questo garantirebbe, anche spacchettando i tanti momenti del Festival, una maggiore trasparenza e un maggiore pluralismo musicale».

