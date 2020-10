Striscia la Notizia, Tapiro d’oro ad Andrea Pirlo/ “Non ho paura di non mangiare il panettone”

Andrea Pirlo riceverà stasera, 30 ottobre, il Tapiro d’oro a Striscia la Notizia. Il Maestro ha iniziato la sua carriera da allenatore con qualche difficoltà di troppo. Il debutto era stato molto promettente con un 3-0 alla Sampdoria che aveva fatto pensare subito al suo ruolo di predestinato. Dopo però sono arrivati tre pareggi di fila in campionato contro Roma, Crotone e Verona. In Champions League aveva iniziato con la vittoria contro la Dinamo Kiev per 2-0 in Ucraina però nel secondo turno si è dovuto arrendere al Barcellona. Certo la fortuna non è stata dalla sua parte con qualche legno colpito e ben cinque gol annullati dal var per fuorigioco ad Alvaro Morata. La società continua a confermargli fiducia, ma intanto i media fanno traballare la panchina con nomi prestigiosi che gli fanno ombra da Roberto Mancini al clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri.

Tapiro d’oro ad Andrea Pirlo, la consegna oggi

Il Tapiro d’oro sarà consegnato ad Andrea Pirlo da Valerio Staffelli stasera a Striscia la Notizia. Il tecnico della Juventus dimostrerà grande sportività e la solita tranquillità che lo caratterizza fin da quando era uno dei calciatori più forti del mondo. La sua risposta al microfono dell’inviato del telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci è molto equilibrata: “Siamo una squadra ancora in rodaggio. Io non ho paura di non arrivare a mangiare il panettone, sono davvero fiducioso”. Intanto i tifosi della vecchia signora gli stanno dando un appoggio ben diverso da quello che aveva ricevuto invece Maurizio Sarri, probabilmente anche per quanto il Maestro ha dato in campo con la maglia bianconera sulle spalle.



