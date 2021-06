Sudafrica, parità di genere? Anche per poligamia/ Proposta legge per avere più mariti

E’ polemica in Sudafrica dopo che è stata proposta una legge che apre alla poligamia per le donne (meglio definita poliandria), cioè permette ad una donna di sposare più uomini. Nella nazione all’estremo sud del continente nero, è già permesso ad alcune condizioni il matrimonio con più donne agli uomini, di conseguenza il governo sta pensando di introdurre, come riportato dal tabloid britannico Daily Mail, citato da Dagospia, di introdurre una legge che permetta la parità, legalizzando quindi la poliandria nell’ambito di un Marriage Act. Peccato però che alla legge si stiano opponendo in molti, a cominciare da Musa Mseleku, personaggio televisivo, uomo d’affari, e protagonista di un reality show sudafricano, con quattro mogli, che intervistato dai microfoni del network britannico BBC si è detto appunto contrario.

Simile il pensiero di Kenneth Meshoe, leader dell’opposizione African Christian Democratic Party (ACDP), secondo cui la legge che permette la poliandria «distruggerebbe la società», così come riferisce l’Independent. Collis Machoko, professore, ha invece spiegato che le obiezioni riguardano il “controllo”, specificando che «Le società africane non sono pronte per la vera uguaglianza. Non sappiamo cosa fare con le donne che non possiamo controllare».

SUDAFRICA, PROPOSTA LEGGE SULLA POLIANDRIA: UNA STRADA LUNGA E TORTUOSA…

Dichiarazioni che giungono dopo che lo stesso docente ha effettuato delle ricerche sul matrimonio con più uomini in Zimbabwe, altro stato africano, parlando con 20 donne diverse che la praticavano nonostante la stessa pratica fosse ritenuta un tabù a livello sociale e non riconosciuta invece legalmente. In Sud Africa accade spesso che una donna sposata avvii delle relazioni in poliandria, invitando quindi i mariti a unirsi alla sua unione; si tratta di fatto di co-mariti che contribuiscono al sostentamento della loro “sposa” o comunque elargendole dei soldi.

La legge per la parità e l’uguaglianza fra donne e uomini è caldeggiata fortemente dagli attivisti per i diritti di genere, convinti che il governo debba approvarla. Vedremo come andrà a finire ma la sensazione è che si tratti di una strada tutta in salita e tortuosa.



