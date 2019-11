Suora in ospedale con dolori alla pancia: è incinta/ Scandalo Sicilia “non lo sapevo”

Una giovane donna in un piccolo paese della Sicilia va in ospedali per forti dolori allo stomaco e alla pancia, ma dai primissimi esami si scopre che è incinta: l’imbarazzo è evidente ma fin qui è una storia già sentita più volte. Decisamente più incredibile il fatto che quella giovane donna di origini africane è una suora consacrata: il caso singolare arriva dalla provincia di Messina, per la precisione nell’ospedale di Sant’Agata di Militello. Come riporta la Gazzetta del Sud, la donna non era per niente malata e non soffriva di alcuna improvvisa infezione come si pensava: era semplicemente incinta. La zona dei Nebrodi è divenuta in poco tempo un “covo” di comari che rilanciano e discutono dell’avvenimento piuttosto insolito, con la Diocesi che al momento non conferma ma neanche smentisce i fatti evidenziati dalla stampa locale. La suora accusava fortissimi dolori addominali e per questo le consorelle l’hanno convinta ad andare in ospedale per degli accertamenti; la sorpresa è stata tanta dopo i prelievi e l’ecografia, con la gravidanza già sviluppata di diverse settimane, del tutto “all’insaputa” della suora che avrebbe anche raccontato di non sapere nulla dell’accaduto.

LO “SCANDALO” IN SICILIA: LA DIOCESI NON COMMENTA, NÈ SMENTISCE

Se tutto fosse confermato, chiaramente qualcosa non “torna” nella sera vicenda dei Nebrodi: secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, nei mesi scorsi la religiosa avrebbe fatto visita ai suoi pesi natali in Africa e al suo ritorno avrebbe cominciato a soffrire di alcuni dolori addominali. «La suora, a quanto si dice colta da stupore alla rivelazione della gravidanza ma che non avrebbe palesato né fatto cenno su chi potesse essere il padre della creatura», riporta la Gazzetta del Sud, spiegando come la sorella sia stata subito trasferita dal convento in cui si trovava in un altro istituto per decisione della stessa direzione del suo ordine religioso, un luogo che ospita anche una casa famiglia che potrà sostenere e aiutare la suora incinta nei mesi della gravidanza. È probabile, anche se non per forza già stabilito, che la religiosa possa rinunciare agli abiti sacri per vivere la propria maternità: ma quello che è certo è la sorpresa e l’ironia del destino che posto questa piccola nuova vita nel grembo di una persona tutt’altro che “attesa”.

