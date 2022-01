Super Green Pass, cosa cambia dal 10 gennaio/ Regole: obbligo in palestre, musei e…

Super Green Pass, cosa cambia da lunedì 10 gennaio 2022? Questa è la domanda che molti italiani si stanno ponendo in queste ore, in quanto proprio da oggi scatterà l’obbligatorietà del certificato verde rafforzato, stabilita mediante il decreto legge datato 29 dicembre. Se finora esso era richiesto in zona bianca, gialla e arancione per accedere ad attività e servizi (inclusa la ristorazione al banco nei locali al chiuso fino al 31 marzo), sino alla fine del terzo mese dell’anno sarà indispensabile possederlo per entrare in piscine e palestre e praticare sport di squadra al chiuso, ma anche per visitare musei e mostre o concedersi qualche ora di relax nei centri benessere al chiuso e nei centri termali, eccezion fatta per i livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche.

Over 50 no vax: 10 giorni per comunicare esenzione/ Multa anche a chi non fa booster

Il Super Green Pass sarà altresì necessario per guadagnare l’accesso nei parchi tematici e di divertimento, nei centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia) e nelle sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. Per ciò che riguarda, invece, le strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e gli hospice, i visitatori fino al 31 marzo potranno entrare esclusivamente muniti di Green Pass rafforzato e tampone rapido o molecolare negativo, purché sia stato effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso, oppure se si sono sottoposti alla vaccinazione con terza dose.

OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI OVER-50/ Esenzioni, date, regole: controlli, come saranno

SUPER GREEN PASS, MA ANCHE MASCHERINE: LO SCENARIO FINO AL 31 MARZO

Se il Super Green Pass è chiaramente e comprensibilmente il tema del giorno, non va dimenticato che esiste anche l’obbligo di mascherina anche all’aperto in tutte le fasce di colore, in vigore fino al 31 gennaio 2022. Non solo: fino al termine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), è necessario usare le FFP2 per assistere agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati).

Andranno indossate anche in caso di eventi e competizioni sportive al chiuso o all’aperto, su tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza (aerei, navi, treni) e su tutti i mezzi di trasporto pubblico (autobus, tram, metropolitane).

Fabrizio Pregliasco/ "Ad aprile i non vaccinati saranno quasi tutti infettati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA