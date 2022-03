Super Green Pass lavoro, stop obbligo over-50/ Solo certificato base: verso Decreto

VERSO LO STOP ALL’OBBLIGO DI SUPER GREEN PASS AL LAVORO

Nonostante il parere contrario del Ministro Speranza e le forti perplessità dei componenti Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro – riuniti stamattina in un vertice per preparare la road map delle riaperture in Italia – il Premier Mario Draghi sembra ormai deciso: si va verso l’abolizione dell’obbligo di Super Green Pass al lavoro per gli over-50. Se cadesse tale regola, di fatto, verrebbe cancellato l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni.

Trasporti, stop Super Green Pass da aprile/ Bus-treni, solo Green pass base: road map

Le fonti del “Messaggero” a Palazzo Chigi riportano dell’orientamento generale per il Decreto Covid in corso d’opera, previsto per l’approdo in CdM tra domani e giovedì: tra le novità principali proprio questa sugli over-50, non più costretti ad accedere al lavoro in possesso del Super Green Pass. La nuova regola prevederebbe solamente il Green Pass base – dunque anche con tampone negativo – non più solo per i lavoratori under-50 ma anche per tutti gli altri. Nonostante la ripartenza dei contagi in tutta Italia, da Palazzo Chigi si punta dritto a far uscire il Paese dalla morsa delle regole anti-Covid, nei giorni in cui le preoccupazioni sono ben altre dal caro energia ai prezzi della benzina fino ai rialzi per prodotti e materie prime.

"Green Pass abolito a maggio"/ Andrea Costa: "Estate senza restrizioni? Possibile"

IN ARRIVO DECRETO COVID: ROAD MAP SUL GREEN PASS

È attesa nei prossimi giorni, forse già mercoledì, la Cabina di regia anti-Covid con il Premier Draghi che anticipi il Consiglio dei Ministri per il via libera al nuovo Decreto: il Governo sta valutando un’ampia road map per l’uscita dall’emergenza Covid, con lo strumento del Green Pass che vedrà importanti “svolte” all’orizzonte. Oltre allo stop forse già immediato del Super Green Pass al lavoro per gli over-50, si attende l’abolizione di ogni tipo di Green Pass al chiuso a partire dal 1 maggio: bar, ristoranti, cinema, teatri e ogni attività possibile potrebbe dunque avere “accesso libero” dall’inizio di maggio. Dal 1 aprile invece, con la fine dello stato d’emergenza, oltre al decadimento del sistema dei colori delle Regioni sono diverse le novità in arrivo: si parla dello stop al Green Pass per l’acceso in hotel, quasi certo l’eliminazione del Green pass per qualsiasi attività all’aperto e lo stop alle mascherine FFP2 al chiuso, “sostituite” dalle mascherine chirurgiche. Caldeggia una linea decisamente “aperturista” nel Governo il leader di Itala Viva Matteo Renzi: oggi a Radio Leopolda ha sostenuto «eliminare velocemente, come hanno fatto Macron e Johnson, il super Green pass e le mascherine, perché è chiaro che per chi è vaccinato Omicron e poco più di un raffreddore».

LEGGI ANCHE:

COVID ITALIA/ "Contagi in risalita e vaccini arma spuntata, ma nessuna emergenza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA